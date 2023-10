Benasque tapiará su famoso balneario para tratar de frenar el vandalismo

El Ayuntamiento de Benasque tapiará puertas y ventanas de su emblemático balneario, el más alto de España, para frenar el vandalismo, ya que desde el cierre en 2019 las instalaciones termales y de alojamiento han sido víctimas del abandono y el pillaje. El año pasado se enladrilló la puerta principal del histórico edificio, que alguien había roto con una piedra, pero existen otras entradas por las que los curiosos se siguen colando al interior, completamente destrozado. Por ello se ha decidido, aseguró el actual alcalde, Manuel Mora, cerrar el resto de puertas y las ventanas de la planta calle.

"Tapiaremos lo que sea necesario para que no se pueda acceder y colocaremos un cartel con la prohibición de entrar advirtiendo que es una propiedad municipal", explicó Mora. Sin embargo, se ha descartado cerrar las ventanas más altas, por el elevado coste que esto conllevaría. "Vale un dineral subir material hasta los baños", a 1.720 metros de altitud, justificó el alcalde, que no entiende por qué no se tomó antes la medida. El responsable municipal calificó de "aberración" el estado del edificio termal, "porque se sabía que esto iba a pasar".

El inmueble permanece accesible y nada impide entrar en él, pese a estar sin actividad desde el verano de 2019. Cerró para los meses de invierno y ya no volvió a abrir al año siguiente, el primero de la pandemia. El Gobierno de Aragón determinó que no reunía condiciones y su propietario, el Ayuntamiento, no podía afrontar el coste de la adaptación a la nueva normativa. Desde entonces el pillaje ha hecho estragos, con marcos de puertas y ventanas arrancados de cuajo, paredes o la propia piscina cubiertas de pintadas, cristales rotos, suelos repletos de basura y escombros, muebles destrozados y tabiques reventados.

Sondeos

El Ayuntamiento acaba de obtener autorización para hacer sondeos de investigación hidrogeológica en el entorno del Balneario de los Baños para ver si existe suficiente caudal de aguas minero-medicinales como para que sea viable económicamente emprender la rehabilitación del histórico complejo, una operación que costaría unos siete millones de euros, "con precios del 2012", advierte el alcalde.

El complejo está formado por tres bloques, el del alojamiento, el de las bañeras y el de la restauración y la piscina, y mientras se decide si la adecuación de los Baños es viable, el Ayuntamiento quiere rehabilitar al menos las bañeras para que puedan funcionar. Las instalaciones actuales cuentan con varias fuentes: el manantial de las piscinas; el del lavadero; el de las Opiladas, San Cosme y San Marcial; y el de las Bañeras. Estas surgencias aportan solo 3,02 litros por segundo, con temperaturas de entre los 31,1 y los 36,3 grados.

"Al menos daríamos un servicio porque el agua mana y tiene que tener una utilidad, esté el alojamiento abierto o cerrado", dice Mora. Esto conllevaría instalar luz, baños o unos vestuarios, en torno a 500.000 euros de coste, aunque no hay una valoración económica precisa.

Las obras para tapiar los accesos las iba a hacer la brigada municipal, pero en vista del retraso se quiere contratar a una empresa local.