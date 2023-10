Benasque descarta limitar las viviendas de uso turístico

El equipo de gobierno de Benasque, formado por el PP y el PAR, han rechazado poner límites a las viviendas de uso turístico, como sí han hecho otras localidades del Pirineo como Aínsa o Jaca. Los dos partidos hicieron valer su mayoría y votaron en contra de una propuesta del grupo municipal del PSOE, que planteaba una regulación del sector, a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, dada la escasez y carestía de los pisos en los valles más turísticos.

Benasque es el segundo municipio de toda España con el mayor porcentaje de segunda residencia, un 34,46% de hogares de uso esporádico, solo superado por Noja, en Cantabria, que alcanza un 47,7%.

Según el portavoz socialista del Ayuntamiento, Enrique Gracia, "la falta de vivienda en Benasque, Cerler y Anciles, y la proliferación de pisos de uso turístico han elevado los precios de alquiler y venta hasta hacerlos inalcanzables para quienes vivimos aquí todo el año". En torno a un 10% de las viviendas existentes en el término municipal están declaradas como de uso turístico, aseguró, citando datos facilitados por la Oficina Comarcal de Turismo.

"Es prioritario que la vivienda sea accesible, no queremos que nuestros vecinos se tengan que ir, como ya está ocurriendo, a otros municipios por los precios desorbitados del alquiler y compra. Tampoco queremos que quienes quieren venir a vivir se vean limitados por esto mismo", declaró el edil socialista.

Pero el alcalde, Manuel Mora, del PP, apela a la "libertad" de los vecinos y argumenta que la regulación supera las competencias municipales, recordando los muchos problemas que han tenido Aínsa y Jaca para modificar sus planes urbanísticos. Cree además que es una opción de alojamiento para los meses de cierre de los hoteles.

En su opinión, los socialistas confunden la falta de viviendas con la existencia de las de uso turístico y denuncia además que dos de los ediles del PSOE las tienen. "La solución no es decirle a un vecino que no se puede ganar la vida con este negocio pero sí el del 3º porque la abrió antes", manifestó el primer edil, quien considera que el verdadero problema son los pisos ilegales, los que no se declaran.

Mora reconoce el déficit y los altos precios de la vivienda en Benasque. "Todo lo que se construye se vende y a veces a precios desorbitados". La solución, pasa, a su juicio, por dotar suelo y construir viviendas de protección oficial tanto en Benasque como en Cerler, algo que está en los planes de su gobierno.

