Canfranc se viste de gala para entregar el Premio Formentor 2023 al francés Pascal Quignard

"Para mí, este premio no es solo la recompensa por una obra. Es un ejercicio espiritual que está siendo reconocido. Se ha percibido y reconocido una manera de vivir, algo extrema, salvaje y libresca a la vez, apartada de todos, sin un día festivo desde hace más de cincuenta años". Así agradeció este viernes el escritor francés Pascal Quignard el Premio Formentor de las Letras 2023, dotado con 50.000 euros. Canfranc se vistió de fiesta para la entrega, que tuvo lugar en el hotel Royal Hideaway, del grupo Barceló, ubicado en la histórica estación internacional, donde luego se celebró una cena de gala.

Quignard recibió un galardón que no es "una competición" sino "un elogio al escritor, al conjunto de su obra y la recomendación pública", como destacó el presidente de la Fundación Formentor, Basilio Baltasar. "No dejen de leerlo", recomendó.

Para este escritor francés, los premios son "recompensas" que no se quieren tener, que se dan "como un lujo adicional" porque, como asegura, no escribe para ganar dinero sino que lo necesita "para vivir". Le sirven dos horas cada mañana para "recapitular y reflexionar" lo que está viviendo y, a partir de ahí, dedicarse a los amigos, la música y la soledad, lo que califica como "una vida fantástica", y por eso recibe los galardones "con un sentimiento maravillado" porque no hace "nada" para obtenerlos.

Para Quignard, es antes la lectura, una actividad "muy pasiva", como dice que es él, que le permite ensimismarse en algo que no sabe qué va a ocurrir, que puede ser traumático o positivo, "una experiencia más profunda que la escritura, que no es voluntaria" y que "amplifica el mundo". No obstante, advierte de que cada arte –también es músico– "no sirve para todos". "La lectura no está hecha para todo el mundo, hay adolescentes que no soportan enfrentarse a escenas crueles, de la misma forma que hay niños que no les gusta la música, hay que respetar".

A sus 75 años, asegura que con el paso del tiempo su propia experiencia de la vida se intensifica, y por ello lamenta las muertes prematuras de adolescentes como la de su hermano pequeño porque "no han conocido toda la felicidad". "Hay que vivir mucho tiempo", sentencia. Y al preguntarle si le molesta la catalogación de escritor de culto, reflexiona que no ve "dónde está el culto religioso en esta catalogación" pero admite que es una "persona erudita".

Justifica que no le guste el Quijote: "Hay una mitad del arte que no entiendo, todo lo que es irónico, caricaturesco". Y porque Cervantes se "burló mucho" de Chrétien de Troyes, un poeta al que admira. "No me gusta la burla, soy un escritor grave, serio". Tampoco entiende "a los escritores que tienen por meta profanar a Dios".

Él no cree que la inteligencia artificial pueda cambiar el mundo porque "el caos va a persistir siempre", y está convencido de que "hay más peligro en la repetición lamentable de las crueldades y las guerras".

Considerado como uno de los más importantes escritores franceses, es autor de más de 70 obras. Entre ellas destacan ‘El salón de Wurtemberg’ (1986),‘ Todas las mañanas del mundo (1991, adaptada al cine por Alain Courneau), ‘Una terraza en Roma’ (2000, gran premio de novela de la Académie Française), ‘Villa Amalia’ (2006, gran premio Jean Giono), ‘Las sombras errantes’ (2002, premio Goncourt), ‘Las solidaridades misteriosas’ (2011), ‘Las lágrimas’ (2016) y ‘El amor el mar’ (2022).

El jurado (Ramón Andrés, Anna Caballé, Juan Luis Cebrián, Víctor Gómez Pin y Basilio Baltasar) quiso premiarle "por la maestría con que ha rescatado la genealogía del pensamiento literario, por la destreza con que se sustrae a la banalidad textual y por haber resuelto las dimensiones más inesperadas de la escritura".

Conversaciones literarias

Con motivo de la entrega de este galardón, también se ha organizado en Canfranc la XVI edición de la Conversaciones Literarias con el título ‘Cíborgs, androides y humanoides. Ciencia, paciencia y deficiencia’. Hoy y mañana, escritores, profesores, críticos, editores, periodistas y traductores debatirán en torno a la fascinación que la humanidad y la literatura por estos seres artificiales.

Desde 1961, el Premio Formentor ha encumbrado ya a 25 escritores y escritoras de la talla de Jorge Luis Borges, Samuel Beckett, Gisela Elsner, Juan Goytisolo, Javier Marías o Liudmila Ulítskaya.