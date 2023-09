Acuerdo de Fraga con la Asociación Contra el Cáncer para promover espacios sin humo

El Ayuntamiento de Fraga y la Asociación Española Contra el Cáncer han suscrito este viernes el convenio ‘Espacios sin humo’. A través de este acuerdo de colaboración, ambas entidades buscan luchar contra el consumo de tabaco y para ello se llevarán a cabo acciones de identificación de espacios abiertos de uso público, de formación y de divulgación preventiva.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, el concejal de Sanidad, Ángel Cabrera, la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer Bajo Cinca Bajo Cinca, Fina Escándil, y la psicóloga de dicha asociación, Rosa Fraile, junto con las integrantes de la AECC Marianto Beltrán y Mari Carmen Márquez, han asistido al acto de la firma de este convenio que tiene como objetivo la difusión y la promoción de hábitos de vida saludables.

El primer edil fragatino ha explicado que “a través de esta iniciativa se va a buscar promover la creación de ambientes libres de exposición al humo del tabaco en espacios al aire libre y con independencia de si son de titularidad privada o de titularidad pública”.

Asimismo, Gramún ha detallado que “la AECC se va a comprometer a la identificación de los espacios sin humo, así como al diseño y señalización pertinente, y sobre todo a esa formación y divulgación por esta preocupación que existe hoy en día por el tabaquismo”. “Por parte del Ayuntamiento, vamos a seguir apoyando cualquier tipo de iniciativa que nos plantee la AECC”, ha dicho, indicando que “siempre que para Fraga se mejore esta vida saludable, nosotros vamos a estar ahí”.

Cabrera ha comentado que “lo importante de este convenio es desarrollarlo; lo de hoy es una formalidad, pero es una forma de escenificar que estamos totalmente de acuerdo con el fondo: tenemos que ir hacia una ciudad sin humo en los máximos lugares posibles. Tenemos que empezar a que fumar se vea como una rareza”.

Por su parte, Rosa Fraile ha explicado que “nuestra misión como Asociación Española Contra el Cáncer es la promoción de la salud”. “El consumo del tabaco está visto que produce diversas enfermedades y sobre todo diferentes tipos de cáncer”, ha lamentado, y añadido que “lo que se favorece es el dar un toque para proteger a los menores para que no estén expuestos a la hora de fumar. Un adulto puede elegir fumar o no fumar, pero un menor no elige y muchas veces hay adultos que fuman al lado de los menores”.

Respecto a la formación, Fraile ha avanzado que tras las Fiestas del Pilar, desde la AECC, se organizarán dos sesiones telemáticas con el objetivo de dejar de fumar. Dichos cursos serán el 17 de octubre a las 11.00 y a las 19.00.

Por último, la presidenta de la delegación bajocinqueña de la AECC, Fina Escándil, ha agradecido la “colaboración” y el “apoyo” del Consistorio: “Trabajamos en común por cosas comunes que beneficien a un interés común de la ciudad. En ese aspecto podéis contar con nosotros siempre que lo necesitéis”