Huesca empezará a completar Medicina el próximo curso aunque se retrasen las obras

La Diputación Provincial de Huesca retrasará el inicio de las obras de rehabilitación de la antigua Residencia de Niños de la capital oscense que dará cabida al futuro grado completo de Medicina (ahora solo se imparten dos cursos). En el anterior mandato consiguieron 3 millones de euros de fondos europeos para financiar un proyecto valorado en 7,5. Pese a esta demora, la Universidad de Zaragoza asegura que "no se pone en peligro" su prometida implantación gradual a partir del curso 2024/2025.

El nuevo equipo de gobierno del PP en la DPH aprobó en el pleno de esta semana dar de baja varias partidas por valor de 2,4 millones de euros para destinarlos a proyectos más urgentes y entre ellas figuraba una de 400.000 euros que estaba presupuestada para poder empezar este mismo año la reforma del alza izquierda de la residencia

Fuentes de la Diputación justifican su eliminación "porque no daba tiempo a ejecutarlos" antes de final de 2023 y afirman que se volverán a presupuestar para el próximo año. Y es que sus técnicos y los de la Universidad están todavía rematando el pliego para poder sacar a concurso la redacción del proyecto, para cuya licitación hay otra partida presupuestada por lo que se podría sacar este mismo año. Con todo, también aseguran que están en conversaciones continuas tanto con la UZ como con el Gobierno de Aragón para no perder la financiación de fondos europeos.

Cabe recordar que estas ayudas concedidas por el Ministerio de Transportes para rehabilitar edificios públicos obliga a recepcionar las obras, como máximo, el 31 de marzo de 2026.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, lamentó en su visita a Huesca del martes que "algunos de los trabajos que decían que estaban hechos, están infinitamente más retrasados de lo que pensábamos". No obstante, se comprometió a "correr" para no retrasar los plazos y a "no escatimar esfuerzos ni dinero" para implantar el grado completo de Medicina, refrendando así la aportación de 3 millones de euros que garantizó el anterior Ejecutivo autonómico para las obras.

Desde la Universidad de Zaragoza aseguran que están trabajando "con plena colaboración" con la DPH para poder licitar cuanto antes el proyecto. No obstante, insisten en que la implantación del grado "no se va a dilatar" aunque no esté disponible el edificio de la Residencia de Niños el próximo año ya que "reubicarán" a los alumnos en otros espacios provisionalmente.

En este sentido, recuerdan que en septiembre de 2024 iniciarán el nuevo grado de 40 plazas los alumnos de 1º y en el curso 2026-2027 se empezará a impartir 3º. En 2030 se licenciarán en el campus oscense los primeros estudiantes con el título completo.

También se trasladará Enfermería

Además de Medicina, la parte de la antigua Residencia de Niños que se rehabilitará también acogerá la Escuela de Enfermería, que se trasladará desde el Hospital San Jorge ya que la consejería de Sanidad demanda ese espacio para usos propios, según explica el rector, José Antonio Mayoral.