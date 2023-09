Azcón asegura que la DGA "no escatimará dinero" para completar Medicina en Huesca

Jorge Azcón ha realizado su primera visita institucional a la ciudad de Huesca desde su investidura y en ella ha asegurado que el Gobierno de Aragón "no escatimará esfuerzos ni dinero" para implantar el grado completo de Medicina en el campus oscense, refrendando además el compromiso del anterior Ejecutivo autonómico de aportar 3 millones de euros para la rehabilitación de la antigua Residencia de Niños, presupuestada en 7,5 millones

El presidente ha asegurado que van a estrechar la "colaboración" con la Diputación Provincial y con el Ayuntamiento para que las infraestructuras necesarias para completar Medicina estén lo antes posible "aunque algunos de los trabajos que decían que estaban hechos, están infinitamente más retrasados de lo que pensábamos porque no hay ni proyectos ni concursos". No obstante, ha afirmado que "nuestra intención es correr más de lo que deberíamos para no retrasar los plazos". Y es que la Universidad de Zaragoza tenía previsto empezar a implantar el grado de forma progresiva a partir del curso 2024/2025.

Además, ha remarcado la importancia de impulsar Medicina en los campus de Huesca y Teruel "porque hay miles de alumnos brillantes que se han quedado fuera porque no hay plazas", ha subrayado.

Esta actuación está enmarcada dentro del objetivo de potenciar el campus biosanitario en Huesca "no solo para potenciar las titulaciones sino para que sea foco de atracción de talento o de creación de nuevas empresas relacionadas con un sector que va a ser importantísimo porque todo lo que está relacionado con tecnologías sanitarias va a tener incrementos de dos dígitos en los próximos años, y por eso queremos que la ciudad esté especializada", ha señalado.

Jorge Azcón se ha reunido con miembros del equipo de gobierno del PP y con los portavoces de PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Huesca. Javier Navarro

Por otra parte, el presidente le ha traído un 'regalo' a la alcaldesa, Lorena Orduna, ya que aumentará la financiación anual e incondicionada que recibe la ciudad por parte del Gobierno de Aragón un 40%, pasando de 1 a 1,4 millones de euros para mejorar los servicios. Está ligeramente por debajo de la subida anunciada la semana pasada para Teruel (de 700.000 euros a 1 millón, un 48%).

Jorge Azcón ha criticado al respecto al PSOE, que la semana pasada exigió el mismo trato que para Teruel, "porque no deja de llamarnos la atención que los que hace muy pocos meses decidieron que a Huesca con un millón de euros eran suficientes, quieran rasgarse las vestiduras porque ahora vamos a hacer lo que no hicieron ellos, ser justos con la financiación del Ayuntamiento",a ha manifestado.

El presidente también ha garantizado que cualquier proyecto que el Gobierno de Aragón vaya a impulsar en la ciudad de Huesca "tiene que haberlo antes trabajado con el ayuntamientos porque por desgracia ha habido una época en la que esa comunicación no era todo lo fluida que hubiera debido ser y eso tiene que cambiar".

Por su parte, la alcaldesa ha agradecido la visita de Azcón "lo que evidencia que hay una nueva etapa y que al presidente de Aragón le gusta Huesca y los oscenses", ha dicho. Lorena Orduna le ha presentado sus "líneas estratégicas" de actuación y algunas "demandas importantes, algunas de ellas urgentes", aunque no ha concretado ninguna. También se ha reunido con miembros del equipo del gobierno del PP y los portavoces del PSOE y de Vox.