El Ayuntamiento de Barbastro realiza un balance positivo de las fiestas

Tras seis días de fiestas (del 3 al 8 de septiembre), Barbastro recupera la cotidianeidad y el Ayuntamiento realiza balance a unos festejos que la concejal Lorena Espierrez y el alcalde, Fernando Torres, califican de “excelentes”.

“Para ser tantos días de fiesta y con tantísima gente en todas las actividades, han sido unas fiestas sin incidentes como demuestran los partes de Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil y eso es la mejor noticia que podemos tener”, explica la concejal. Las Fiestas se cerraron este viernes día 8 con la tradicional retreta y el posterior espectáculo de fuegos artificiales.

La nota más llamativa de estos festejos, sin embargo, ha sido la aireada polémica sobre los festejos taurinos y en concreto el desencajonamiento de los toros dos días antes de la corrida del día 8 y que provocó una brutal envestida de uno de los toros a tres cabestros de menor tamaño, provocando estupor y malestar entre el graderío, en el cual se encontraban niños. La noticia se hizo viral y provocó aireadas reacciones en redes sociales del sector animalista y también de la vicepresidenta 2ª Yolanda Díaz y de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. A nivel local, IU y CHA pedían la suspensión de festejos taurinos y la dimisión del alcalde y de la concejala. Y hoy En Común Cambiar Barbastro ha mostrado su repulsa a los actos taurinos y ha censurado las declaraciones del alcalde justificando lo sucedido como algo propio de este tipo de eventos. El sábado el PP local, exigió disculpas a las ministras por denostar la imagen de la ciudad y pidió a los grupos que presenten mociones en el pleno para retirar los actos taurinos de las fiestas.

Sobre este asunto, la concejal de Fiestas ha reiterado que los espectáculos taurinos también han generado interés en el público llegando a atraer a unas 5.000 personas. Sobre el desencajonamiento del día 6, la edil ha indicado que se ha “aprovechado” una circunstancia que se da “en ocasiones” para “insultar a Barbastro y sus gentes” desde determinados sectores: “no nos lo merecemos, porque Barbastro es mucho más que una circunstancia puntual. Somos una ciudad moderna, acogedora y solidaria que ha organizado las que, creo, son las mejores fiestas en muchos años”, señala.

Al margen de esta polémica, las fiestas se han desarrollado con gran ambiente en las calles con miles de personas que han disfrutado de conciertos como los de Bombai, Rebeldes, Señor Aliaga Benito Kamelas o La La Love You celebrados en los diferentes escenarios repartidos por toda la ciudad y, también, de las sesiones de DJ como David Van Bylen, Alex Curreya o We Are Not DJ’s (entre otros) que han hecho bailar a gente de todas las edad. “Era un programa amplio, diverso y con propuestas para todos los gustos y la gente ha respondido como se esperaba, ya que ha habido lleno absoluto en casi todos los escenarios. La verdad es que es un orgullo ver a la gente de Barbastro y las personas que nos han visitado llenando las calles y disfrutando de la ciudad. Hacía años que no se veía tan buen ambiente en Barbastro y, además, con gente de todas las edades. No hemos querido olvidarnos de nadie: desde los niños más pequeños con sus actividades infantiles hasta la gente mayor con sus sesiones de baile. Y no me quiero olvidar ni de las peñas ni de las asociaciones de los barrios, porque sin ellas nada sería posible”, explica Lorena Espierrez.

Cambios de ubicación

Los cambios de ubicación de los escenarios, con Interpeñas en el aparcamiento del puente del Portillo y las ferias cerca, se ha logrado, explica la concejal “dinamizar todo el centro”.

Por su parte, el alcalde Fernando Torres ha destacado también el civismo de la ciudadanía, que ha permitido unas Fiestas sin incidentes reseñables en la calle. Como puntos a mejorar, detalla la concejal, se puede citar la comunicación de los cambios en la vialidad y la ubicación de los puestos de venta ambulante, que podría, explica la concejal de Fiestas, “haber sido más céntrica”. Del mismo modo, también señala que, de cara a próximos años, se tratará de articular el programa de manera que no se solapen horarios de conciertos: “había muchos espacios y, aunque sobre el papel los espectáculos iban a atraer a públicos distintos, sí que hemos visto que que el interés que determinados grupos generaba iba más allá de edades, así que habrá que trabajar para que en próximos años todo el mundo pueda disfrutar de toda la oferta al máximo”.