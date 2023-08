Muere por golpe de calor y covid un usuario de la residencia Sagrada Familia de Huesca

Un usuario de la residencia de Mayores Sagrada Familia, en Huesca, ha fallecido este viernes como consecuencia de un golpe de calor. Además, tenía covid. La familia ha denunciado las condiciones en las que el hombre, de 89 años, llegó al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Jorge de la capital oscense. Desde la consejería de Bienestar Social y familia del Gobierno de Aragón, de la que depende el centro asistencial, valorarán si procede pedir responsabilidades por lo ocurrido.

Los residentes y trabajadores de la Sagrada Familia soportaron hasta media tarde de este jueves temperaturas de hasta 35 grados por las sucesivas olas de calor, ya que el edificio no cuenta con aire acondicionado en todos los espacios. Unas horas después de que el sindicato CC. OO. denunciara la situación, desde el Gobierno de Aragón llamaron al Ayuntamiento de Huesca para que proporcionara ventiladores. Los 35 aparatos que se llevaron se colocaron en los pasillos de las habitaciones.

En una de ellas estaba Santiago Abió, que este miércoles fue diagnosticado de covid-19. Su nieta ha afirmado este sábado que fue aislado en su cuarto, "donde se registraron hasta 35 grados de temperatura". "La fiebre le empezó a subir y con ese calor, obviamente, era imposible que le bajara", ha explicado Patricia Abió. "Para colmo, al día siguiente le aislaron en otra habitación en la que ni siquiera había ventilador, hasta que llegaron los del Ayuntamiento para ponérselo", ha añadido la joven.

Asimismo, la familia del fallecido considera que los responsables de la residencia no actuaron con la debida diligencia porque "tenían que haberlo llevado antes al hospital". "Cualquier lugar iba a ser mejor para poder bajarle la fiebre y que estuviera a una temperatura adecuada". "Si estás a 40 de fiebre y la habitación está a 35 grados es obvio que no le va a bajar la hipertermia", ha precisado la nieta.

Patricia Abió ha relatado que "finalmente, lo mandaron a Urgencias el viernes a las cinco de la mañana". "Estaba medio en coma, hasta que falleció», ha lamentado. "El médico nos ha dicho que ha muerto por covid y por golpe de calor y que llegó en unas condiciones pésimas, con 41 grados de fiebre", ha añadido.

Desde Bienestar Social han señalado que en el informe que a primera hora de este sábado remitieron las direcciones provinciales figuraba este usuario de la residencia Sagrada Familia como "ingreso por golpe de calor y además covid". Después se ha comunicado su fallecimiento y el lugar y hora del funeral, este sábado en la catedral de Huesca.

Hasta ahí se ha acercado el gerente del IASS, Santiago Val. "Estaba con una trabajadora social que debía ser de la residencia pero que yo no conocía y, nada más verme, han venido hacia mí directamente y han dado explicaciones que no les he pedido porque, en principio, no sabía quienes eran", ha comentado la nieta. "Intentaban dar a entender que está todo bien en la residencia y cuando les he dicho lo que había han ido hacia mi padre", ha explicado.

Patricia Abió ha indicado que su intención es presentar una queja o denuncia formal "cuando pase todo este caos". Además de la pena por la pérdida, ha mostrado su malestar porque "es una vergüenza que esto haya ocurrido en una residencia pública, a la que mi abuelo accedió después de dos años de espera y de pagar toda la vida sus impuestos". Ha apuntado que él "estaba perfecto" y que "había pasado el covid tres veces".

Planes de contingencia

Fuentes de Bienestar Social y Familia han manifestado que se va estudiar lo que ha pasado en este caso concreto "para valorar si corresponden acciones al respecto". En todo caso, "después de lo sucedido por falta de información con los centros respecto a las temperaturas alcanzadas y los recursos para hacerles frente, trabajaremos en mejores planes de contingencia de cara al próximo verano y ante cualquier situación de temperaturas adversas".

Asimismo, han recordado que las medidas urgentes de llevar ventiladores "ante una situación sobrevenida fueron inmediatas". No obstante, han insistido en que "se va a planificar de forma integral una estrategia".

En la residencia Sagrada Familia, con alrededor de 80 usuarios, hay al menos otras cuatro personas con covid. Según comentó el viernes una trabajadora, antes de la llegada de los ventiladores a alguno se le trató de bajar la fiebre con hielo.