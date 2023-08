El farmacéutico Edgar Abarca, Mantenedor de las Fiestas de Barbastro

El farmacéutico barbastrense y profesor de Formulación de Medicamentos Individualizados, Edgar Abarca, ejercerá en las próximas fiestas de Barbastro, del 3 al 8 de septiembre, como Mantenedor, título honorífico instaurado en 1987 por el Ayuntamiento y con el que se honra a un barbastrense relevante en su profesión y cuyo trabajo ha tenido una repercusión más allá de nuestras fronteras.

Esta es la primera vez que un galardón se concede a un barbastrense que reside en la ciudad del Vero y esta circunstancia no la ha querido pasar por alto Edgar en su intervención ante los medios esta tarde, acompañado por el alcalde Fernando Torres y la concejal de Fiestas, Lorena Espierrez.

Abarca, hijo, nieto y sobrino de farmacéuticos, ha reivindicado en su presentación como Mantenedor el valor de las ciudades como Barbastro para hacer, ha dicho “cosas dignas e importantes”: “La gente de aquí tenemos mucho que aportar, porque no hay que estar en Madrid para hacer cosas dignas. Desde sitios pequeños, bien comunicados y con infraestructuras también se pueden hacer grandes cosas con mucho impacto y eso es algo que todos debemos comunicar. Hay que empezar por aquí, porque desde donde vivimos se pueden hacer cosas muy dignas”.

Fernando Torres, alcalde de Barbastro, le ha definido como un barbastrense que llena de orgullo a la ciudad con su trayectoria, su aportación y su compromiso con la población, y ha destacado su papel durante la pandemia en la que fue una voz autorizada para ayudar a entender la lucha contra la covid-19.

De hecho, en el año 2020 participó en un el proyecto de “Mejora del rendimiento de los respiradores en el paciente covid-19 mediante el desarrollo de una solución surfactante que mejore el flujo de aire”, que fue recogida por la OMS y reconocida como un método válido para algunos tipos de pacientes y que fue utilizada en las UCIS de algunos hospitales españoles de referencia.

Un boticario "de calle"

Aunque farmacéutico, director del Máster de Formulación de Medicamentos individualizados y farmacoterapia aplicada en la Universidad San Jorge y director científico de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado (LASEMI) entre otras responsabilidades, Edgar Abarca se ha definido a sí mismo como un “boticario de calle” que, como tal, ejerce desde el laboratorio de la Farmacia Lachén de la Avenida del Cinca: “A mí me enseñaron que los boticarios debemos quitarnos la bata y descalzarnos para pisar la calle, ver qué necesita la ciudadanía y ayudarles en todo lo que se pueda. Y es lo que hago”, ha explicado.

La elección de Edgar Abarca como Mantenedor sigue a las de la bioquímica Nunilo Cremades en 2022 y la del politólogo David Lafuente en 2019. Los tres coinciden en su juventud, su condición de números uno en sus respectivas disciplinas y su orgullo barbastrense.

"La figura del mantenedor existe desde 1987 y la han ejercido personas nacidas aquí y, también, gentes vinculadas estrechamente con nuestra ciudad. Ya durante el pasado mandato nos decidimos por personas jóvenes y preparadas que llevan el nombre de nuestra ciudad por toda España y son ejemplo para todos, especialmente para los barbastrenses más jóvenes. Como bien dice Edgar, desde Barbastro también se pueden hacer grandes cosas y lo cierto es que, cuando lo llamé, tardó justo cinco minutos en decidirse. Primero, al pedírselo, me pidió algo tiempo para pensarlo y, al final, ese tiempo fueron cinco minutos, que son los que tardó en llamarme él para decirme que aceptaba. Estamos muy orgullosos de que se sume a la ya larga lista de Mantenedores de nuestras Fiestas”, explica el alcalde.

El propio Mantenedor así lo confirma: “Lo cierto es que la llamada me dejó durante unos momentos en shock, ya que es algo que nunca esperas que te suceda. Tras pensar unos minutos y consultarlo con quienes me acompañaban en ese momento entendí que no podía hacer otra cosa más que aceptar. Y aquí estamos. Espero estar a la altura de lo que ser Mantenedor representa”.

Lorena Espiérrez, concejal de Fiestas, ha agradecido a Edgar Abarca su compromiso con la ciudad: “Su amplia trayectoria profesional y académica lo avala pero, ante todo, lo más importante es que es una persona enamorada de Barbastro y un ejemplo para todos. Seguro que será un gran Mantenedor”.