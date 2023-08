Programa de las fiestas de San Lorenzo 2023 de Huesca de hoy, sábado 12 de agosto

Las jornadas del 10 y 11 de agosto han estado presididas por la polémica en torno a la suspensión del concierto de Lola Índigo por 'problemas técnicos' en el último momento, hecho por el que el Ayuntamiento de Huesca ha emprendido acciones legales contra la promotora del evento. Además, se anunciaron cambios en el cartel de la Feria Taurina; Roca Rey confirmaba este viernes que prolongaba su convalecencia y no podrá torear este domingo junto a Miguel Ángel Perea y Emilio de Justo. Será Talavante quién lo sustituya.

Otra baja en los ruedos es la de Cayetano Rivera, que definitivamente no podrá acudir a la capital oscense tras ser intervenido en su muñeca derecha por la lesión que sufrió hace unos días en Socuéllamos; será Joselito Adame quien se vista de luces en su lugar. El de este sábado será un día importante para Manuel Díaz ‘el Cordobés’, ya que se despide de la plaza de toros oscense tras anunciar su retirada al final de la presente temporada.

No obstante, la fiesta no para, y es porque nadie la para, que diría el zaragozano Kase.O. Por cierto, el MC de Violadores del Verso no actuará en Huesca este año, dado que anunció un descanso escénico sin fecha determinada de conclusión hace cinco meses. El que sí que lo hará será otro de los MC de Violadores, Sho-Hai: será este sábado en la explanada del Palacio de Congresos. La jornada transcurrirá entre charangas, pasacalles, cabezudos y vaquillas.

Programa de San Lorenzo 2023 de Huesca hoy, sábado 12 de agosto