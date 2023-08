Talento femenino en la música oscense: del rap a las verbenas

Las fiestas de San Lorenzo de Huesca dan este año, más que nunca, un claro protagonismo a las mujeres, que también brillan en el panorama musical. Claro ejemplo de ello son tres artistas oscenses: la profesora de la Escuela de Música Moderna (MUMO) Noelia Rodríguez, la cantante del Grupo Manacor Ery Praderas y la productora de música urbana Lassi O.

Tres voces que ofrecen su visión de las fiestas y de su papel como artistas. La inclusión por primera vez en las fiestas de dos danzantes mujeres es un primer paso que se verá cada vez con más frecuencia, señala Noelia Rodríguez. Son conscientes de que cada avance es fundamental. «Las mujeres tienen un papel muy importante en la música local en estas fiestas, hay que darles visibilidad y trasladarlo a las nuevas generaciones», comenta la profesora.

Asimismo, Lassi O considera crucial «que las niñas puedan tener referentes mujeres, ya que si solo ven hombres, tal vez nunca se planteen llegar a un escenario y emprender un proyecto musical».

La cantante Ery Praderas destaca, por su parte, que en el caso de las orquestas «la imagen de la mujer queda condicionada por prototipos al llevar una ropa u otra». Sin embargo, asegura que en el panorama musical actual «no hay ninguna desigualdad entre hombres y mujeres, a diferencia de otros ámbitos sociales o culturales», ya que en la música «prevalece el hecho de ser bueno o no».

Primeros pasos en la música

Las tres artistas oscenses entraron en el mundo de la música desde vías distintas. En el caso de Noelia Rodríguez, actual profesora de la Escuela de Música Moderna, ella reconoce que de pequeña «cantaba bien, pero quería dedicarme a la danza, por lo que me llegó con un poco de rebote, y no fue hasta hace 7 u 8 años que me dediqué a la música». En parte, gracias a la confianza de MUMO, de quien está muy agradecida por «confiar en mí al ver mis aptitudes».

Ery Praderas cuenta que la «pasión viene inculcada por mi padre, por lo que creo haber empezado a cantar antes que a hablar». Y tras una formación, siempre en el entorno musical, entró en Manacor a través del fundador (ya fallecido), Luis Margalejo.

Su iniciación profesional data de hace ocho años. «El momento más emocionante en mi trayectoria fue entrar en el Grupo Manacor, ya que los admiraba desde mucho antes», dice.

"Vimos el valor que tenía actuar tras la pandemia"

Lassi O afirma que inició su andadura en la música en una academia de música, aunque fue a los 12 años cuando el rap le cambió la perspectiva. «Me ayudaba mucho a relatar lo que vivía, así que me entraron las ganas de exponer lo que siento a través de él. Tuve la suerte de tocar la guitarra y escuchar rap, las dos cosas se juntaron y emprendí mi camino en la música urbana».

Dos de las tres artistas, Noelia Rodríguez y Ery Praderas, actuarán en estas fiestas por segunda y novena vez, respectivamente. La primera explica que ser incluidas en el programa festivo de tu ciudad es «un orgullo y una ilusión». La música moderna, explica, «aporta en San Lorenzo frescura y versatilidad, es importante llevar las actuaciones a todos los públicos».

Tras la pandemia, Rodríguez debutó el año pasado realizando un espectáculo en el Parque Miguel Servet acerca de la historia del rock dirigido a niños, dentro de la programación infantil, aunque espera «que se den muchas más ocasiones».

De la pausa obligada por la covid también habla la cantante de Manacor. «El momento más emocionante fue cuando nos dimos cuenta del valor que tenía actuar, tras la pandemia. Volver es un privilegio, y más cuando ves que algunos grupos han desaparecido, así que verte allí, gracias a la gente, es muy bonito», recalca Praderas.

Además, reflexiona sobre la sensación que supone actuar en tu ciudad por las fiestas. «Es uno de los momentos más bonitos del año, tocar justo en los días previos (actuó el 4 de agosto en la plaza de López Allué, durante la gala de presentación de las mairalesas), con las ganas que tiene la gente y todo el mundo aún fresco, antes de una semana intensa».

"Me encantaría actuar en fiestas"

En cambio, Lassi O todavía no se ha estrenado en las fiestas de su ciudad. Para ella sería un momento muy «especial». «Me encantaría actuar en San Lorenzo, disfruto un montón en el escenario y si puede ser en mi ciudad y con la gente de aquí, mejor».

¿Qué pueden aportar estas talentosas artistas oscenses a las fiestas patronales de Huesca? Lassi O, en sus espectáculos, trata de «hacer hincapié en la indiferencia de la opinión de la gente, intentar ser uno mismo y apostar por ti», además de que haya personas que «se sientan reflejadas en mis temas». La joven productora y cantante de música urbana combina diversos estilos basados principalmente en trap y rap.

Lejos está el estilo del Grupo Manacor, una banda que, según Ery Praderas, trata de «aportar un estilo fresco y conectar con la gente». Y destaca «el filin que existe con el público, ya que el espectáculo es para ellos». La cantante señala que es algo «que no se puede ensayar por mil veces que lo hagas».

Por su parte, Noelia Rodríguez, que este año repite tras estrenarse el pasado San Lorenzo, explica que «me motiva acercar la música de una manera libre y sana, sin complejos, sin tabúes, ni limitaciones». De este modo, busca «llevarla a la gente para que la descubra, ya que todo el mundo escucha algo», además de tener la posibilidad de «promocionar y difundir la música local, que es determinante para dar oportunidades a los talentos oscenses», concluye.