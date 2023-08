'Qué pasa kió, San Lorenzo ya llegó', nuevo hit para las fiestas de Huesca a ritmo de charanga

Una de las voces imprescindibles del San Lorenzo de Huesca es la del oscense Toño Julve, que comenzó su carrera desde muy joven con las jotas y que con el paso de los años ha ido ampliando su repertorio y ahora puedes encontrarlo cualquier día de las fiestas cantando junto a una charanga o de ronda con una peña.

Suyo es el ya popular y emotivo tema 'Un peregrino en Huesca', con música de Juanjo Almarza, y también es protagonista de la 'Despedida al santo' ya que volverá a cantar el próximo 15 de agosto el archiconocido estribillo que compusieron hace ya 30 años Darío Esparza y Ángel Orós.

Pero en este 2023 ha querido añadir un tema más a su repertorio laurentino y ha sacado 'Qué pasa kió, San Lorenzo ya llegó', una canción pegadiza que ha compuesto "porque un montón de amigos y familiares me pedían que hiciera 'una de marcha' y lo que he querido es acercar San Lorenzo a la gente joven para que entiendan y vivan de verdad lo que son estas fiestas". Y de toda la letra, destaca el llamamiento a que la gente "espabile" para crear entre todos unas grandes fiestas "porque es el mejor producto que tenemos para vender".

Videoclip de la canción 'Qué pasa kió, San Lorenzo ya llegó', de Toño Julve

Y para ello ha tirado de todas las tradiciones de estas fiestas, desde subir al chupinazo al día 9 a ver los danzantes el 10 aunque sea sin dormir y comer pollo al chilindrón o la música de la banda y las charangas con el melocotón con vino.

Hace unos días grabó el vídeo en la emblemática bodega de La Confianza, el ultramarinos más antiguo de España, y este viernes la estrenó en la gala de presentación de las mairalesas acompañado de los miembros de su grupo Emociones a la carta y de la charanga Chilindrón de la peña Zoiti.

La letra de la canción es la siguiente:

Amanece el día 9/siento el corazón vibrar/me visto de blanco y verde/y ya me voy a almorzar

Antes de salir de casa/le doy un beso a mi madre/me dice: "No bebas mucho/haz favor, no llegues tarde"

Subo pa' la Catedral/suena a las doce el 'codete'/todo un mar de pañoletas/mira al cielo sonriente...

Qué pasa kió, qué pasa kió/espabila no te duermas/que San Lorenzo llegó/Por fin llegó, por fin llegó/por fin llegó San Lorenzo/pa' alegrar mi corazón

Mañana será día 10/en Huesca el día más grande/y aunque sea sin dormir/iremos a los danzantes

No le hice caso a mi madre/y mira que me avisó/y ella es quien me arregla el cuerpo/con su pollo al chilindrón

Por la tarde tocan toros/y melocotón con vino/banda, peñas y charangas/'ridiez' que hoy también al lío... 1, 2, 3.

Qué pasa kió, qué pasa kió/espabila no te duermas/que San Lorenzo llegó/Por fin llegó, por fin llegó/por fin llegó San Lorenzo/pa' alegrar mi corazón

Paso así hasta el 15/y luego a contar segundos/esperando todo el año/la mejor fiesta del mundo

Qué pasa kió, qué pasa kió/espabila no te duermas/que San Lorenzo llegó/Por fin llegó, por fin llegó/por fin llegó San Lorenzo/pa' alegrar mi corazón

Lo, lo, lo, lo, lo....

Qué pasa kió, qué pasa kió/espabila no te duermas/que San Lorenzo llegó/Por fin llegó, por fin llegó/por fin llegó San Lorenzo/pa' alegrar mi corazón

Un nuevo hit laurentino que se suma al que ya publicó hace unos días el youtuber oscense Jorge Fuentes, conocido como Fuenkio, con 'En San Lorenzo voy a full', una simpática parodia de la mundialmente famosa 'Session 53' de Bizarrap y Shakira y con guiños a las tradiciones de la semana grande de Huesca y también a la histórica incorporación de las mujeres a la Agrupación de Danzantes.