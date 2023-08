La ONCE dedica un cupón al célebre Pastel Ruso de Huesca

El Pastel Ruso, uno de los atractivos de la ruta dulce de Huesca, protagonizará el cupón de la ONCE del próximo 13 de agosto, perteneciente a la serie '¿Un dulce?'. Un programa que difunde algunos de los platos más representativos del país y que repartirá 5,5 millones de cupones con la imagen de este famoso postre.

El cupón ha sido presentado este jueves en la Diputación Provincial de Huesca (DPH) con la asistencia de Ricardo Oliván, vicepresidente de la DPH, Jesús Tolosana, presidente del Gremio de Pasteleros oscense, y Raquel Pérez, delegada de la ONCE. Además, han estado acompañados por José Cebollero, delegado de Desarrollo; José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial ONCE Aragón; Pilar Calvo, directora de la ONCE en Huesca y Sura Ascaso, de Pastelería Ascaso

'¿Un dulce?' es una serie compuesta por 50 cupones -uno por provincia-, pertenecientes a los sorteos de domingo. En Huesca se ha elegido el Pastel Ruso por ser "de los dulces más antiguos y de los que más se elaboran actualmente en las pastelerías", ha explicado Jesús Tolosana, quien ha reconocido que había sido "muy complicado" decantarse por uno debido a la "riqueza y variedad gastronómica" de la provincia.

Tolosana ha incidido en que "la pastelería oscense combina tradición y vanguardia y es un gran incentivo turístico en la provincia, al gozar de prestigio a nivel nacional".

En el caso del Pastel Ruso, su origen se remonta al siglo XIX y es de ascendencia francesa, pero la cercanía geográfica con Huesca permitió a la familia Ascaso "hacerla evolucionarla hace 50 años".

Imagen del Pastel Ruso de Huesca que ilustrará el cupón de la ONCE. ONCE

A su vez, Tolosana ha elogiado la figura de Raúl Bernal quien será el encargado de lanzar el cohete de las fiestas de San Lorenzo tras haber sido premiado como mejor maestro chocolatero del 2021 y ganador del mejor bombón de España este mismo año. "Es nuestro guía y quien nos genera un gran impulso", ha declarado.

Por otro lado, Ricardo Oliván ha reconocido la labor del gremio de pastelería por su "innovación de las tradiciones por medio del talento, llevando sus dulces por todos los rincones de España, en lugares como Zaragoza o Madrid". Y ha añadido que "gracias a eso habéis conseguido que Huesca sea un referente en el ámbito de la pastelería y la repostería".

Mientras, Raquel Pérez ha destacado que el objetivo de este cupón es "ayudar a los pasteleros a difundir la pastelería y dulces tradicionales". Y como es habitual, también busca favorecer al proyecto de la ONCE. "Gracias a la comercialización de la lotería, recogemos recursos económicos, transformados en servicios sociales a las personas discapacitadas, que son 70.000 en España, 2.000 en Aragón y más de 300 personas en Huesca".

Asimismo, se sienten "orgullosos" de otras vertientes en las que trabaja la organización. "El año pasado creamos empleo para 13.230 personas con discapacidad en España, lo cual no resulta nada fácil", ha subrayado. De este modo, "se fomenta día tras día una sociedad más justa e igualitaria", ha afirmado Pérez.