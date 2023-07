Raúl Bernal: "Entre una calle a mi nombre o tirar el cohete de San Lorenzo, prefiero lo segundo"

Perdone el chiste fácil pero ¿va a ser su San Lorenzo más dulce?

Esperemos que sí (risas).



¿Tiene miedo de empalagarse por tirar el cohete?

No, no. A nadie le empalaga un buen dulce. Todo depende de las grasas que lleve pero un buen pastel nunca te empacha, siempre te dan ganas de repetir.



¿Se había imaginado alguna vez que le llamarían para prender el chupinazo de San Lorenzo?

La verdad es que no, por muchos méritos que puedas hacer. Además, creo que del ámbito gastronómico no hay nadie que lo haya tirado aún por lo que si no tienes ningún referente ya lo descartas de antemano. Aunque 2023 ha sido un buen año para mí.



Muchas veces se asocia el cohete con los éxitos deportivos.

Sí, por ascensos, pero también por aniversarios de entidades para reconocer su trayectoria.



¿Ha estado muchas veces en la plaza de la Catedral viviendo el chupinazo en directo?

Yo, siempre, salvo algún año que me ha tocado trabajar. No soy de los que se quedan en la plaza de Los Fueros. A mí me gusta estar arriba en la plaza, verlo en directo y bajar luego con las peñas en la cabalgata. Si no es como que no empieza San Lorenzo.



Así que le gusta el ‘barro’.

Claro, son momentazos.



¿Ha tenido tiempo ya de contestar a todas las felicitaciones?

Todavía no porque he recibido un montón de llamadas, mensajes... Nunca lo había vivido pero me he dado cuenta de que tiene una gran repercusión.



¿Se va a perder el almuerzo con sus amigos el día 9?

En principio, no. Si hace falta madrugaré un poco más. Para mí la víspera del día 9 es como la Noche de Reyes de pequeño, porque me pongo muy nervioso ya preparando la ropa blanca y verde.



A lo largo de su carrera profesional ha recibido premios pero para un oscense, ¿a qué equipara poder lanzar el cohete?

A todo. Porque, por ejemplo, para conseguir el premio al mejor bombón de España trabajé con un objetivo, pero no he trabajado para conseguir esto. Es algo que no esperas y por eso es tan especial. Supongo que es como ser danzante. Te debes sentir como Messi. Si me dieran a elegir entre poner mi nombre a una calle y este momento, creo que me quedo con el cohete. Aunque no descarto tampoco la calle, una rotonda, o un pasaje (entre risas).



¿Con quién quiere compartir este honor tan especial?

Con mi mujer Silvia y mis hijos Martín y Teo, además del resto de mi familia. Con mi equipo de Lapaca y con toda la gente que me ha enseñado cosas buenas y también malas durante mi carrera, porque pronto haré 25 años de trabajo. Con la pastelería porque gracias a ella he vivido momentos muy especiales. Y, por supuesto, con la gente de Huesca que valora que lleves el nombre de la ciudad por todo el mundo.



Y también es un premio a la renombrada ‘ruta dulce’ oscense.

Por supuesto. A nivel del gremio, creo que se tienen que sentir orgullosos de que se le dé valor a los pasteleros. Porque este premio también es un reconocimiento a toda la gastronomía oscense.



La innovación siempre está presente en su trabajo diario. El último ejemplo ha sido su reinvención de algo casi sagrado como el Pan de San Lorenzo.

Sí, yo creo que siempre desde el respeto al oficio y a la tradición, hay que innovar para poder seguir creciendo pensando también en la gente joven.