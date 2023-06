Jaca comienza siete intensos días de festejos con un pregón en el que la actriz Blanca Martínez reivindica el papel de la cultura

Música, animación, bullicio y sobre todo muchas ganas de disfrutar y pasarlo bien. Es lo que tienen los festejos y en Jaca lo saben bien porque acaban de comenzar sus fiestas patronales, en honor a Santa Orosia y San Pedro. Se van a desarrollar hasta el próximo 29 de junio y en estos siete días los jaqueses y jaquesas van a contar con un amplio programa festivo que incluye casi un centenar de festejos.

La protagonista de este primer día de fiestas ha sido la actriz jaquesa Blanca Martínez Rodrigo, que era vitoreada antes de que comenzara el acto de inicio de los festejos, que ha introducido el nuevo alcalde de Jaca, Carlos Serrano. Ha comenzado preguntando cuánta gente había visto la serie de Blanca, para continuar dando las gracias al Consejo Sectorial de Fiestas y a la anterior corporación municipal “que han dejado preparadas unas fiestas estupendas”. También las gracias han ido para las peñas, “porque sin vosotros es imposible tener fiestas” y ha asegurado que el nuevo equipo de gobierno va a seguir “trabajando y mejorando” las fiestas.

Blanca Martínez ha dicho que la protagonista no era ella, “sino todos vosotros porque hoy comienzan nuestras fiestas”. Lo primero que ha hecho es presentarse para los que no la conocían: soy hija de Carlos (Choli) y de Blanca, y tuve la suerte de nacer en Jaca hace 26 años”. Desde pequeña “me ha gustado montar el show sin ninguna vergüenza”, añadía. Y en Jaca, además de crecer, criarse ir al colegio y al instituto, “aprendí muchas cosas de las que hoy me hacer ser quien soy”. Entre otras cosas, ha recordado que en la capital jacetana se subió por primera vez a un escenario, descubrió el teatro y la que quería que fuera su profesión. La actriz de la serie ‘Todas las veces que nos enamoramos’ lleva por bandera el nombre de Jaca allá donde le han escuchado y “espero poder seguir llevando el nombre de mi ciudad muy lejos y haceros sentir orgullosos”.

Igualmente ha aprovechado para pedir que “sigáis apostando por la cultura y a todos los y las artistas de Jaca”, ya que en esta ciudad “tenemos mucho talento, pero necesitamos de vuestra ayuda para poder mostrarlo al mundo”. El pregón ha finalizado con una gran ovación de los presentes y tras el disparo del cohete las tres peñas han desplegado sus pancartas y ha estallado la fiesta.

Mañana jueves, día de San Juan, tendrán lugar, entre otros festejos, el concierto de la Ronda de Boltaña a las 19.30 en el aparcamiento del IES Domingo Miral y la actuación de La Fuga, a partir de las 22.00 en la plaza San Lure. El domingo Jaca celebrará el día de su patrona, Santa Orosia.