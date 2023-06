Los expertos advierten del riesgo tras los dos  muertos en barrancos: "Fueron accidentes evitables"

Las crecidas de caudal por las tormentas están detrás de los dos últimos accidentes mortales de barranquistas en la sierra de Guara, que han sucedido en apenas mes y medio. El 7 de mayo falleció un barcelonés de 69 años arrastrado por el agua en los Estrechos de Balced (Adahuesca) y el pasado martes perdió la vida un francés de 28 en la Peonera Superior (Bierge) atrapado en un sifón por la fuerte corriente.

Desde mayo desde 2021 no se producía un suceso fatal en esta actividad deportiva, que en la última década se ha cobrado la vida de diez personas. El suceso más grave se produjo en 2015, cuando una pareja de Málaga de 47 y 35 años se ahogó al quedar los dos anclados por las cuerdas en los rápidos de una garganta en Torla. Y hace dos años perdió la vida una joven de Barbastro, experta en la actividad (había sido vocal de barrancos del club Montañeros de Aragón), al quedar inmovilizada en una roca en el cañón de Lapazosa, también en Torla.

En vista de la situación meteorológica de estas últimas semanas, con tantos episodios de tormentas, los expertos recomiendan extremar la precaución, que en el caso de esta modalidad pasa en primer lugar "por saber bien cómo está el barranco en cuanto a caudal", precisa la coordinadora de la campaña Montaña Segura de Aragón, Marta Ferrer. Si es precisó, añade, hay que cambiar de itinerario o contar con un guía, "que saben valorar la situación y conocen los puntos de escape".

El 90% de los practicantes van con guía, pero no es el caso de las dos últimas víctimas. Además, el joven francés realizaba la actividad en solitario, algo muy poco habitual en este deporte, que le añade "un plus de riesgo", señala Ferrer.

"Hay que valorar el momento meteorológico, porque el caudal puede aumentar de repente por una tormenta en la zona o en la cabecera de la cuenca. La campaña de primavera se ha complicado con muchos episodios de tormentas que hacen que vayan muy vivos y su práctica a veces sea más comprometida", explica Ferrer. De hecho, la CHE lleva días advirtiendo de crecidas súbitas.

El presidente de la Asociación de Guías de la Sierra de Guara, Eduardo Recio, cree que son "dos casos muy particulares". El de los Estrechos de Balced ocurrió en un cañón de conglomerado con una tormenta localizada. "Se cargan y desaguan pronto. Si conoces el terreno sabes que si te esperas en una orilla igual que viene rápido se va rápido", dice. Respecto al otro, muestra su extrañeza porque es un cañón "superaislado, al que no va nadie y que normalmente no hacemos ni los guías".

Para el fin de semana, los guías de Guara tienen numerosas reservas. "Aquí hay más de 100 barrancos y algunos se pueden hacer sin problemas. Las lluvias los han activado como si estuviéramos en primavera y en consecuencia tenemos que elegir itinerarios adecuados", precisa Recio, quien atribuye los dos accidentes a imprudencias por no valorar el riesgo y recuerda la importancia de conocer la técnica y el territorio.

"Esto con un guía no pasa, porque cancelamos las actividades o cambiamos los itinerarios. Es como si en una ciudad quieres cruzar un paso de cebra en rojo. Es un peligro meterse en un barranco en según que condiciones y fueron accidentes perfectamente evitables", concluye.

69 rescates en barrancos en 2022

El barranquismo es la tercera actividad donde se producen más rescates, por detrás del senderismo y la alta montaña. En el 2022 concentró 69 auxilios (26 más que los doce meses anteriores), con 105 personas atendidas.

Según un estudio de la campaña Montaña Segura, en el 60% de los casos el deportista sobreestimó sus posibilidades. Más de la mitad de los salvamentos (55%) se realizaron en los meses de julio y agosto y un 47% en fin de semana. Respecto a la procedencia, destaca con mucho Francia (37%), seguida de Aragón y Cataluña (18% cada una).

Pese a lo ocurrido con las víctimas de Adahuesca y Bierge, en el 92% de los rescates el accidente ocurrió en condiciones meteorológicas no adversas, con tiempo despejado y sin precipitaciones. Y es que la mayor parte tienen que ver, señala la coordinadora de la campaña, con lesiones por "saltar a pozas sin haber comprobado antes la profundidad o porque no son caminos sino medios resbaladizos donde no siempre ves donde pisas".

El 60% del centenar de accidentados el año pasado en esta actividad tenían lesiones, como fracturas, esguinces o contusiones; un 32% estaban ilesos; y un 8% afectados por hipotermias, insolaciones, agotamientos o deshidrataciones