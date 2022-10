La mitad de los montañeros van al Pirineo sin mapa, GPS o brújula

La mitad de los senderistas y montañeros que hacen rutas en verano por el Pirineo ni llevan mapa en sus mochilas ni utilizan sistemas de orientación como la brújula o el GPS. Sin embargo, más del 80% (el 96% en el caso de quienes practican alta montaña) dicen estar acostumbrados a la actividad, es decir, consideran que tienen información suficiente para moverse con un medio que puede convertirse en un espacio hostil.

Son algunos de los resultados de las encuestas realizadas entre el 15 de julio y el 15 de agosto a 8.340 personas de 2.493 grupos, en nueve puntos de alta frecuentación de la provincia de Huesca, presentadas este martes por el Gobierno de Aragón, donde se analizan los perfiles de los usuarios de senderos, alta montaña, barrancos y de la ruta de Monte Perdido.

El sondeo de la campaña Montaña Segura se realizó en el valle de Tena (accesos a los refugios de Respomuso e Ibones de Bachimaña), el Parque Nacional de Ordesa (mirador de Cotatuero, ascensión a Monte Perdido y ruta del Balcón de Pineta), Benasque (entrada al valle de Estós) y los barrancos de la sierra de Guara (Peonera Inferior, Formiga y Balcés). Se dejan fuera los Valles Occidentales (Ansó y Hecho) porque aquí la incidencia de los rescates es menor.

"A veces pensamos que podemos hacer un tipo de actividad para la que no estamos preparados", ha señalado la directora general de Interior y Protección Civil, Carmen Sánchez, quien ha estado acompañada por Marta Ferrer, coordinadora del programa Montaña Segura. Un dato revelador es que el 55% de los grupos de senderistas no llevan mapa y el 45% ningún sistema de orientación como el GPS y la brújula. Si bien el 99% van con teléfono móvil y pueden usar el GPS, de hecho no lo hacen. En el caso de quienes practican alta montaña este porcentaje se reduce ligeramente al 45% y el 41%, respectivamente. "Es importante saber dónde se va y cuál es el camino a seguir", ha destacado Sánchez.

Esta circunstancia está detrás de los extravíos, pero también puede explicar los numerosos rescates de montañeros enriscados registrados el pasado verano. Solo en el primer fin de semana de octubre, la Guardia Civil tuvo que auxiliar a ocho, en cuatro lugares distintos.

La campaña Montaña Segura ha distribuido más de 100.000 mapas con códigos QR que se encargan de repartir los voluntarios de la red de informadores, integrada por más de 700 personas. La directora general ha agradecido la labor desempeñada por personas que, al pie de las montañas, desde oficinas de información turística, centros de interpretación, empresas de turismo activo o alojamientos "trabajan por la seguridad de los visitantes".

Los visitantes consideran en un porcentaje muy alto que están preparados, lo cual no siempre es cierto. El 80% de los grupos de senderistas dice estar acostumbrado a esta actividad, un porcentaje que se eleva al 96% en el caso de la alta montaña. Sin embargo, todavía hay quien sale a realizar un sendero con calzado inadecuado (calzado urbano), un 13%, o sin mochila (16%). El perfil de los senderistas indica que va mayoritariamente en grupo, el 54% son hombres (las mujeres están menos presentes a medida que aumenta la edad) y un 14% vienen de otros países. Muy pocos lo practican con guía (menos de un 1% de los grupos).

En la alta montaña, solo un 2% lleva calzado inadecuado, pero la zapatilla tipo trekking-trail mantiene una destacada presencia (47%), aunque por debajo de la bota (51%). Aquí el 65% son hombres; un 12%, extranjeros; y un 42% están federados, porcentaje que aumenta con la edad. El 15% de los grupos son montañeros solitarios. Los de dos personas son los más numerosos (47%) y se detecta un escaso 2% que van con guía.

Este año se han realizado menos encuestas, un síntoma de la menor afluencia de turistas, en comparación con el récord del año 2021. También se ha quedado fuera la ruta del Aneto porque se desaconsejó su paso por el glaciar a finales de junio debido a la peligrosidad que presentaba.

Los avisos lanzados por la Guardia Civil, Montaña Segura y los guías para evitar accidentes en el Aneto logró su objetivo y redujo el número de rescates de los 21 de 2021 a los siete de este año, además todos anteriores a esta campaña preventiva lanzada en el valle de Benasque. "Es una experiencia a analizar. Nunca nos había pasado que tuviéramos que cambiar una ruta habitual, y menos en una montaña tan emblemática", ha dicho Marta Ferrer, satisfecha por el impacto que tuvo.

En el caso de las encuestas en la ruta de Monte Perdido, un buen tresmil para iniciarse en verano y sin nieve, se ha notado la presencia de menos turistas este verano. A ello ha contribuido también la renueva regulación de la acampada en el valle de Ordesa, ya que desde febrero está prohibido pernoctar fuera del refugio de Góriz y de un área en su entorno. "Esto ha limitado la capacidad de pernocta y por tanto de acceso a una cima que aún siendo alta montaña no deja de ser un tresmil de iniciación", señala Marta Ferrer. "El medio ya ha regulado la capacidad de carga de este pico y llevamos cuatro años con cada años menos gente".

En cuanto a las encuestas en barrancos, también se ha detectado un menor afluencia. El 86% de los barranquistas realizan la actividad con guía. Uno de cada cuatro son menores de edad, pero la mayoría van en grupos guiados, "un dato tranquilizador porque están en buenas manos", señala Ferrer, quien destaca además el regreso de los aficionados franceses tras la pandemia, ya que representan el 50%.

Ir acompañado por un guía influye en los datos revelados por las encuestas: un 88% de los grupos de barranquistas conocía la normativa vigente, que limita por ejemplo el número de personas, y el 81% dice haberse informado sobre el estado actual del barranco. El 75% se valora experto, y un 76% dice haber descendido más de 15 barrancos diferentes. Además, el 97% lleva algún sistema de comunicación y un 94% van con material técnico de barranquismo.

Las encuestas aportan una información importante a la red de voluntarios para orientar sus consejos a los visitantes, muchos de ellos extranjeros, a los que no llegan las campañas informativas lanzadas por Montaña Segura y otras instituciones. "Siempre nos dirigimos a gente que no cree que esté aportando peligro a la montaña, que no son candidatos a ser rescatados, y lo somos todos", concluye Ferrer.