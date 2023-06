Educación zanja el conflicto alojando en un hotel a los tribunales de las oposiciones de Historia

Finalmente, los once tribunales de las oposiciones de Secundaria, de la especialidad de Geografía e Historia, podrán empezar a corregir los exámenes con normalidad a partir del día 26 de junio. La consejería de Educación ha confirmado que ya hay una solución al conflicto abierto por las condiciones del alojamiento que se les había facilitado, en la residencia de estudiantes del instituto Pirámide de Huesca, donde el pasado sábado se celebraron las pruebas.

El asunto se ha resuelto, según Educación, trasladando su alojamiento a hoteles de la ciudad, "tal y como les avanzó la directora del servicio provincial", indicaron fuentes de la consejería. Por su parte, el sindicato CGT ha explicado que se notificará a lo largo del día de hoy a todas las personas de los tribunales de Geografía e Historia. "Nos alegra mucho saber esta noticia pero como sindicato hemos de denunciar que esta es una solución que llega a todas luces tarde. La previsión y organización por parte de la Dirección Provincial de Huesca ha sido claramente ineficiente y únicamente han dado solución a la misma tras las amenazas de las compañeras de paralizar la corrección de los exámenes", señala la organización.

Los afectados denunciaron que en la residencia de estudiantes no tenían unas condiciones mínimas para estar allí el mes que dura el proceso de corrección. "Los baños son compartidos, sin papel higiénico ni jabón; las duchas, comunitarias; las habitaciones, sin llave, no podemos cerrar ni de día ni de noche cuando nos vamos; y no hay servicio de limpieza y lavandería", explicaron. Tampoco tienen servicio de restauración, ya que la cafetería cierra al acabar el curso escolar, y tendrían que desplazarse a Huesca para cenar.

Exigían ser alojados en un hotel como el resto de tribunales de otras especialidades. Y si la administración no atendía su petición, advirtieron de que el 26 de junio no iniciarían "las correspondientes lecturas y correcciones de las pruebas de la oposición".

"Pedimos una condiciones mínimas de alojamiento de las que la residencia de estudiantes del IES Pirámide no dispone", señalaron los afectados en un escrito. "Si somos los responsables de un proceso selectivo en el que cientos de personas optan a un puesto de trabajo en la educación pública, se nos tiene que garantizar unas circunstancias adecuadas para poder realizar correctamente nuestro trabajo".

Según explicó Cristina Sancho, una de las 55 miembros de los 11 tribunales de la especialidad, durante la reunión celebrada a principios de junio con la directora del servicio provincial, Amparo Roig, se les comunicó que la noche del viernes 16 de junio, previa al día de las oposiciones, se alojarían en la residencia circunstancialmente debido a que todas las plazas hoteleras de Huesca estaban ocupadas, al coincidir la celebración de la Quebrantahuesos, el Festival de Cine y el concierto de Bob Dylan.

Sin embargo, poco antes de la prueba, el viernes, el departamento de Educación remitió un correo a cada uno de los afectados informando que ese sería su alojamiento durante todo el mes que dura el proceso.