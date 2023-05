Luis Felipe no despeja las dudas acerca de su continuidad en el Ayuntamiento de Huesca

Luis Felipe ha acudido este lunes a su despacho en el Ayuntamiento de Huesca como cada día. En el vestíbulo de la casa consistorial los turistas que forman parte de una visita guiada se disponen a iniciar el recorrido por las estancias renacentistas de este palacio, lugar de trabajo del alcalde del PSOE durante los últimos ocho años.

Pero este no ha sido un lunes como los demás. Era el primer día de una despedida que culminará el 17 de junio, cuando Lorena Orduna (PP) sea investida alcaldesa, tras conseguir 12 de los 25 concejales de la corporación. Son solo dos más de los que ha logrado el PSOE, pero además de encabezar la lista más votada en las elecciones municipales podría contar con el apoyo de Vox, que ha pasado de uno a tres ediles. Son las tres únicas fuerzas representadas en el plenario oscense.

"Las urnas siempre tienen razón y la ciudadanía ha decidido que haya un cambio en el Ayuntamiento de Huesca, como en otros muchos de España y en comunidades autónomas", ha declarado el todavía alcalde. Luis Felipe ha incidido en que hay que respetar la legitimidad democrática. "Hay que felicitar al PP y a Vox, que han obtenido buenos resultados en la ciudad y, por tanto, tendrán gobierno los próximos cuatro años", ha subrayado. "Y hay que hacerlo desde una visión muy demócrata y constructiva", ha añadido.

Además del despacho de alcaldía que debe abandonar, Felipe tiene en el Ayuntamiento de Huesca su puesto laboral, en el área de Servicios Sociales. Ha recordado que él es trabajador en excedencia. Pero "la de irme o quedarme es una decisión que no he cerrado con el partido", ha señalado ante la incertidumbre que se cierne sobre su futuro político acerca del cual muchas personas ya han empezado a especular.

Siempre partidario del diálogo, ha manifestado que se trata de planes que hay que hablar y ha recordado que en 2011 "perdí y me quedé, y volví a ser alcalde, dos veces". Las circunstancias no son las mismas y no parece que vaya a permanecer en el grupo municipal, donde la número dos es la exdelegada del Gobierno en Huesca Silvia Salazar. Tampoco estaba segura su continuidad en el caso de que el PSOE hubiese ganado estas elecciones y conseguido la alcaldía.

Manteniendo la compostura que le caracteriza, Luis Felipe ha comentado que será necesario analizar a qué se ha debido y qué claves nacionales han tenido que ver en el resultado de las elecciones del domingo. Por ello, y tras conseguir mantener los mismos concejales que tenía, no ha querido distinguir la marca personal de la del partido a la hora de hablar de los respaldos. "En un partido como el PSOE las personas no somos lo más importante, sí lo es el proyecto de partido", ha afirmado.

Con elegancia y con cierto velo de contrariedad, ha insistido en que el resultado electoral "se acepta, y se felicita a los ganadores, que es lo que tiene que hacer un demócrata". "Las valoraciones hay que reflexionarlas bien; hacerlas en caliente o con precipitación no ayuda", ha sentenciado.