Aragoneses presenta en Jaca la candidatura de la "honradez, honestidad, transparencia y legalidad"

Aragoneses Plataforma Aragonesista ha presentado su candidatura a la alcaldía de Jaca con Lucía Guillén como cabeza visible y con un equipo que llega a aportar “buena voluntad, ganas de trabajar, ilusión y avanzar por Jaca”, con el objetivo de ofrecer a los vecinos y vecinas de esta ciudad una alternativa política. Esta es la carta de presentación de esta nueva formación que propone crear una oficina del mayor, atraer un turismo de calidad, crear un espacio lúdico en el parador de Oroel y un jardín botánico en Rapitán, además de otras medidas que se incluyen en un “amplio” programa electoral, tal y como ha explicado la candidata Lucía Guillén.

“Somos 19 personas que vivimos en Jaca, queremos seguir haciéndolo y estamos preparadas para presentarnos a este gran reto que es concurrir junto a los 9 partidos y traer propuestas que son buenas, viables y servirán para mejorar Jaca”, asegura Guillén. Por ello, “en los carteles no hay una cara, es un equipo y esas son las herramientas con las que vamos a trabajar durante los 4 años con la representación que nos den los ciudadanos”. La candidata ha señalado que van a aportar “buena voluntad, ganas de trabajar e ilusión”.

Presentación en Jaca de la candidatura de Aragoneses Plataforma Aragonesista HA

La candidatura de Aragoneses Plataforma Aragonesista ha estado arropada por Elena Allué, presidenta del partido que ha subrayado que Jaca “es el emblema de las candidaturas municipales que hemos presentado de manera aislada en Aragón”. Ha recordado que el acuerdo firmado con el PP afecta “sólo a candidaturas autonómicas por las tres provincias, con el que se pretende que el aragonesismo de centro moderado persista”. Y se ha referido a “otras siglas” que en Jaca “se presentan bajo la bandera de Aragón” y que “no han defendido ni defenderán los intereses de Aragón ni de los aragoneses, excepto los propios de cada uno”. Por ello, ha dicho que la candidata jaquesa, Lucía Guillén, es un ejemplo claro “de que no necesita la política para vivir, es una persona que ha trabajado en otra empresa es emprendedora y con una candidatura válida”. Elena Allué ha querido dejar claro que el “aragonesismo auténtico, el de Hipólito Gómez de las Roces” es el aragonesismo de los que ganaron un congreso, “de los que tumbamos a unos irregulares que amañaron un congreso y que el juez les dijo que el congreso se ganó con 1% a base de amaños y no respetar los principios básicos de la democracia, la participación y la ley de partidos políticos”. Ahora, la candidatura que encabeza Lucía Guillén es la “de la honradez, la honestidad, la transparencia, la legalidad y de ese aragonesismo que nos corre por la venas”. El resto, tal y como asegurado Elena Allué, es un aragonesismo “impostado”, que se presenta bajo unas siglas “diferentes” como PAR o Tu Aragón con Ciudadanos, “que lo que pretenden es hacerle el juego al PSOE y no van de cara. Nosotros vamos de cara con un acuerdo”.

Respecto a posibles pactos municipales en Jaca, Allué ha indicado que en el acuerdo se establece que en los municipios donde se viera la posibilidad de acuerdos puntuales entre Aragoneses y el PP “se propiciaría” y en otros casos,