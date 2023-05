Ana Alós afirma que lo ocurrido con la unión de estaciones es porque "se han hecho muy mal las cosas"

"Lo que ha ocurrido con la unión de estaciones por Canal Roya se debe que se han hecho muy mal las cosas". Ana Alós, número uno de la lista autonómica del Partido Popular por la provincia de Huesca, ha denunciado que este es "un proyecto estratégico para el Pirineo, del que había habido muchísimos debates y acuerdos en las Cortes de Aragón, pero sobre el cual no se ha hecho nada en ocho años".

Alós, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto al número dos de la candidatura, Gerardo Oliván, ha cuestionado que el PIGA (Proyecto de Interés General) sobre la unión de estaciones de Astún y Formigal se dejó realizado en 2015 y se ha sacado "hace cuatro meses, cuando se recibieron los fondos europeos".

Según ha dicho la número dos del PP Aragón "un plan estratégico no se puede hacer de esta manera". En su opinión, si se hubieran hecho en su momento los proyectos, si se hubieran analizado todas las soluciones viables, los estudios de impacto ambiental, una labor de información de la población sobre lo que supone… "a día de hoy no estaríamos hablando de que hay rechazo por una parte de la población sino también de que hay otra parte que vive de esto y necesita que se siga apostando por este eje de desarrollo".

La secretaria general del PP Aragón ha mostrado su temor a que los 26 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para este proyecto "se puedan perder para la provincia de Huesca". "No vendrían muy bien y ahora no sabemos qué pasará con ellos", ha apostillado.

El PP mantiene su apuesta por este proyecto, que se enmarcaría en el Plan Pirineo que los populares desarrollarían en el caso de lograr el Gobierno autonómicos tras las elecciones del 28 de mayo. "Creemos que hay que competir porque durante muchos años el turismo de nieve en el Pirineo ha demostrado ser un eje de desarrollo fundamental, y sigue siendo una cuestión irrenunciable", ha señalado Alós.

La candidata ha apuntado que en Sierra Nevada, Andorra o Cataluña "se están haciendo inversiones millonarias en los centros invernales". "Nosotros necesitamos impulsar nuestro dominio esquiable para poder competir con esta oferta y que la gente que vive de la nieve en el Pirineo tanga garantía de futuro", ha manifestado. "Se cumplirá con todas las leyes en materia medioambiental y se modernizarán las instalaciones, se renovarán los cañones de nieve para que sean más eficientes y sostenibles, igual que los telesillas", ha defendido Alós, afirmando que "en 2015 dejamos aprobado un PIGA por el que seguimos apostando y trabajando".

250 millones en ocho años

El Plan Pirineo contemplan una inversión de 250 millones de euros a lo largo de ocho años no solo para la nieve sino también para "el turismo de bicicleta, el rural, el de gastronomía... y para favorecer la ganadería extensiva y la gestión forestal". Ana Alós ha recordado que este se desarrollará en colaboración con Gobierno de Aragón y el de España. "El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro su compromiso con este proyecto y creemos que tiene que ser una realidad", ha subrayado.

Alós ha presentado el programa popular para las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Recoge varios ejes estratégicos sobe sanidad, educación, vivienda, comunicaciones, energías renovables, ganadería, agricultura, universidad y "todo lo que tiene que ver con las empresas y los autónomos, que para nosotros es una prioridad".

"Hemos hablado con ellos y lo que necesitan es menos impuestos, menos trabas y menos trabas por parte de la administración". Alós ha asegurado que se en los últimos años "se han perdido en Aragón miles de empresa y eso es algo que tenemos que revertir". "No tiene sentido que el Inaga tenga más de 4.000 expedientes paralizados, sin resolver; son documentos de empresas que quieren llevar a cabo proyectos de desarrollo en nuestra provincia y nuestra comunidad y que no salen adelante", ha dennciado.