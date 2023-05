Una oscense de 16 años con altas capacidades pide a la ministra Alegría "más apoyo para no tener que irnos de España"

La ministra de Educación viajó este sábado a Huesca para amadrinar la presentación de las 202 candidaturas del PSOE en la provincia y además del afecto de sus compañeros y compañeras, se llevó también deberes. Y es que una oscense de 16 años pidió una rápida entrevista para entregarle una petición: "Que haya más programas de apoyo para que los jóvenes de altas capacidades- como ella- no tengamos que irnos de España". Pilar Alegría agradeció el gesto y se comprometió a estudiar su solicitud.

Esta joven es María de los Ángeles Delgado Álvarez, de origen colombiano aunque residente en Huesca desde hace 12 años. Estudió hasta 4º de la ESO en el colegio Salesianos pero entonces decidió salirse del sistema educativo normal para hacer el Bachillerato Internacional de forma 'online' en un colegio de Reino Unido, además de seguir varios programas de enriquecimiento académico enfocadas a las matemáticas, su gran pasión.

"Me gustaría que los estudiantes de altas capacidades tuvieran algún programa para ellos aquí porque muchas veces tienden a irse de España a buscar otras oportunidades o ir directamente a la enseñanza 'online' como me ha pasado a mí", explicó esta joven que está feliz con el Bachillerato que cursa "porque me permite hacer muchas investigaciones y me da mucha flexibilidad, que es lo que estaba buscando".

Sus planes a más largo plazo pasan por estudiar Matemáticas Puras en la Universidad y al mismo tiempo hacer investigaciones en el campo de la Álgebra Infinitesimal. "Toda personas que está en la investigación quiere aportar algo y en Matemáticas es bastante más complicado porque es un campo muy lógico, puro, que tienes que tener mucha abstracción. Pero gracias a un mentor que tengo, que es doctorado de la Universidad de Cambridge y que me captó porque se enfoca a personas con talento en matemáticas, estoy aprendiendo geometría diferencial y análisis abstracto para hacer investigaciones con él", valora.

Su madre, Carolina Álvarez, asegura que su hija "busca muchísimo poder salir adelante en España, pero se ve muy limitada con los colegios y universidades". Y afirma, además, que no es un caso único ya que están en contacto con otros muchos jóvenes de su edad con las mismas capacidades.

María de los Ángelez Delgado Álvarez hace hincapié en que ella ya se ha hecho "mayor", pero aún así está luchando "para que los alumnos con altas capacidades que están en los colegios puedan encontrar algo y no sentirse solos, que es muchas veces lo que les pasa, además de estar desmotivados porque solo les dan más tarea, que no es lo que necesitan sino enfocarles a otros puntos de interés", subraya.