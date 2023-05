Pilar Alegría alienta al PSOE de Huesca a superar las 122 alcaldías: "Nuestra hoja de servicios es haber cumplido la palabra dada"

El PSOE Alto Aragón ha exhibido este sábado "músculo" reuniendo en el parque Miguel Servet de la ciudad de Huesca a representantes de las 202 candidaturas que ha presentado para las próximas elecciones del 28 de mayo, que alcanzan el 100% de municipios de la provincia.

Un acto en el que ha ejercido de madrina la ministra de Educación y portavoz nacional del partido, Pilar Alegría, quien ha alentado a todos los candidatos y candidatas a luchar contra la desmovilización "que promueven otros partidos" y a convencer puerta por puerta a sus vecinos para superar las 122 alcaldías logradas en los comicios de 2019, además de revalidar el gobierno en las diez comarcas y en la Diputación Provincial. Y para ello, les ha pedido que le presentan como hoja de servicios de estos cuatro años "haber cumplido la palabra dada".

Alegría ha agradecido el compromiso de todos los integrantes de las listas y ha insistido en que "el reto no solo es mantener sino ampliar esa mayoría que tenemos en la provincia". Y cree que el mejor aval es la gestión de los ayuntamientos, del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España realizada a lo largo de esta legislatura pese a las dificultades causadas por la pandemia, la guerra en Ucrania, el alza de los precios...

En este sentido, ha destacado algunos datos como los más de 20,7 millones de cotizantes que hay hoy en día en el país, 108.000 de ellos en la provincia, "lo que supone 9.000 más que cuando llegamos a principio de legislatura"; los 90.000 nuevos sanitarios que se han incorporado al sistema con la crisis de la covid; los 2.520 millones de euros destinados a becas; o la subida del 8,5% de las pensiones, "que suponen 100 euros más al mes de media".

La ministra y portavoz nacional no ha querido entrar a valorar las encuestas "porque casi tenemos una por día". No obstante, ha remarcado que "el PSOE sale a ganar claramente con todo el entusiasmo y las ganas, y en eso no tenemos ninguna duda; porque otros en cambio ya están titubeando ya que empezaron la campaña diciendo que esto era una moción de censura para el presidente Sánchez, semanas después ya afirmaron que íbamos a aguantar mucho mejor de lo que parecía y a mitad de campaña veo al señor Feijóo pidiendo el voto para el Partido Socialista".

Junto a Alegría, también ha intervenido Fernando Sabés, secretario general del PSOE Alto Aragón y cabeza de lista de la candidatura autonómica, quien está convencido de que mejorarán resultados "porque tenemos candidaturas muy potentes". Y para ello, ha animado a sus compañeros y compañeras a "dejarse la piel" en estas próximas tres semanas "para que el 28 de mayo las rosas llenen todas las urnas del Alto Aragón". Ha aludido, además, al grave problema de la sequía asegurando que el Gobierno central "estará al lado del sector agrícola y ganadero, que es fundamental en nuestra provincia".

Además, el tercero en subirse al escenario ha sido Luis Felipe, alcalde de Huesca y candidato a la reelección, quien ha advertido de que "cada voto es importante porque nos jugamos mucho, no solo que gane uno u otro partido, sino elegir uno u otro camino para el desarrollo futuro de nuestras ciudades y pueblos".