Sabiñánigo busca gestor para el bar-restaurante de Pirenarium

El Ayuntamiento de Sabiñánigo ha sacado a licitación contrato de concesión de servicios para la explotación del bar-restaurante de 'Pirenarium', en la avenida de Ejército, por un valor estimado del contrato de 466.036,36 euros y una duración de dos años, prorrogable por otros dos años más. En este último caso, se deberá solicitar de forma expresa en cada anualidad las posibles prórrogas, con antelación de tres meses a la finalización de la misma.

Entre otras cuestiones, se exige al menos 3 meses de experiencia como empresario o trabajador por cuenta ajena en el sector de la hostelería. El plazo de presentación de ofertas, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, donde también se puede encontrar toda la información, finalizará el próximo 15 de mayo de 2023 (a las 19.00).

El expediente de contratación se inicia porque el contrato del Bar-Restaurante de Pirenarium ha finalizado y se trata de un servicio complementario a la oferta del sector en el municipio de Sabiñánigo, optimizando además el uso de los recursos del consistorio y realizándose una prestación adicional y positiva a los vecinos y visitantes de la localidad, incrementando de esta manera la oferta de restauración.

Se trata de un local amplio que incluye un gran comedor, que posibilita la celebración de eventos o celebraciones, terraza y con amplias posibilidades gastronómicas. En Pirenarium además, se desarrollan diferentes eventos, como la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos, con la feria sobre ciclismo en ese entorno así como la salida y meta de esta prueba deportiva. También se desarrolla la BMW Motorrad Days y Pirineos Salsa Festival, ambos en septiembre.

Desde el consistorio serrablés se considera el contrato de concesión de servicios el más apropiado, ya que únicamente se procede a la explotación del bar-restaurante, transfiriendo el riesgo operacional al concesionario. Dicha concesión de servicio no requiere de la ejecución de obras y el objeto del contrato (bar-restaurante) no constituye un servicio público por lo que no es necesaria una aprobación específica de su régimen jurídico sin perjuicio de lo que los pliegos correspondientes deban establecer al respecto.