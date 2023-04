Fonz será de nuevo una pista de swing el 29 y 30 de abril

El Ayuntamiento de Fonz prepara ya la pista de baile para acoger la IX edición de la Trobada Swing, dentro del circuito Alto Aragón Jazz Tour que promueve la Diputación Provincial de Huesca, y que se celebrará el fin de semana del 29 al 30 de abril en el Espazio Cultural L’Urmo y en la plaza Mayor. El cartel de esta edición, la más internacional de una cita que ya piensa en su décimo aniversario, se ha presentado esta mañana por parte de la teniente de alcalde y concejal de Cultura, María Clusa, la diputada delegada de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca, Maribel de Pablo, y el director del certamen, el músico y responsable del Proyecto Jazz ForKids, Daniel Escolano.

“Estamos ilusionados porque estamos a la espera del décimo aniversario de las Trobadas de Swing de las que fuimos pioneros en la provincia para ofrecer un jazz familiar y para todos los oídos. Es un formato de festival que ofrece propuestas muy divertidas y ello es gracias al apoyo de la Diputación Provincial que acerca la cultura a los pueblos y también por el director Daniel Escolano con el que se ha creado un trío que facilita el trabajo para realizar estas trobadas”, ha señalado María Clusa.

Por su parte la diputada Maribel de Pablo ha recalcado que el festival de Fonz “es uno de los más relevantes y originales del Alto Aragón Jazz Tour” y ha reconocido la apuesta del Ayuntamiento de Fonz por seguir nueve años ofreciendo cultura “que es una de las actividades que más sociabiliza en nuestro territorio”.

La presente edición vuelve a estar dedicada a la cultura, a la música y al baile, centrada en un jazz festivo y de ocio. Será, además, la trobada más internacional al contar en el cartel con dos cantantes procedentes de Gales y Argentina, con sus respectivas bandas madrileñas y aragonesas.

El festival constará de tres conciertos, dos el sábado, a cargo de Tara and The Jazz Bombs, grupo de moda en la escena madrileña, y Nacho DiMartino, y uno el domingo, de nuevo por Tara and The Jazz Bombs. Además de la música irá acompañado de otras actividades para promocionar el jazz, el swing, y acercar este estilo a nuevos públicos: como es el baile Lindy Hop. En ese sentido, Cotton Swing School se encargará de realizar varios talleres de baile swing para todos los asistentes durante las dos jornadas de festival además de una exhibición de Lindy Hop y otra exhibición grupal organizada por los alumnos de esta escuela.

María Clusa, Daniel Escolano y Maribel de Pablo. H. A.

El festival comenzará a las 19.00 en el Espazio Cultural L’Urmo. Entre la actuación de la tarde por Nacho DiMartino y de la noche, por parte de Tara and The Jazz Bombs (22.30), tendrá lugar las exhibiciones de baile de Cotton Swing School. Se podrá cenar en este espacio gracias a la presencia de dos foodtrucks.

El domingo por la mañana se impartirá un taller de baile de Solo Jazz (mutinivel) en L’Urmo a partir de las 10.30 y a las 11.00 otro de Lindy Hop. Y a las 13.00 bajará el telón del festival de nuevo The Jazz Bombs esta vez en la Plaza Mayor y con sesión vermut.

Tara and The Jazz Bombs

Tara and the Jazz Bombs son un septeto internacional (Gales, Ucrania, Italia, España y EE. UU.) afincado en Madrid que revitaliza estándares del cancionero de jazz clásico y swing. El directo único de la vocalista galesa Tara Lowe y sus excepcionales músicos se ha convertido en una cita ineludible para amantes del jazz vintage y sus bailes. Desde 2019, Tara &The Jazz Bombs llevan deleitando a la comunidad swing madrileña en todo tipo de eventos de baile, desde clandestinos en parques y plazas, a bailes sociales en Big Mama Ballroom (una de las escuelas de referencia de la capital) y festivales de swing (Festival Manzaswing, Festival de Swing de Malpartida de Plasencia).

Presentando su disco debut "Hot Life" con su renovada formación, el explosivo septeto nos traerá un repertorio repleto de clásicos de jazz y swing de los años 20, 30 y 40 para hacernos bailar hasta que el cuerpo aguante, en un espectáculo cargado de humor, emoción, y mucha diversión.

Nativa de Cardiff, Gales, la vocalista Tara Lowe reside en Madrid desde 2011. Comenzó su andadura en el jazz en 2018 y ha estudiado canto moderno con Pía Tedesco e Irene Shams. Fue protagonista del espectáculo Swing forKids, y actualmente lidera su septeto de jazz clásico y swing Tara &The Jazz Bombs.

Componentes: Tara Lowe, voz (Gales), YevhenRiechkalov, trompeta (Ucrania), Joshua Díaz, clarinete y saxo alto (España), Giorgio Gallina, trombón (Italia), Héctor Oliveira, contrabajo (EE.UU.), Daniel Cabrera, banjo y guitarra de jazz (España), Martín Holland, batería (España).

Nacho DiMartino

Nacho DiMartino Swing! es un proyecto musical desarrollado para amantes de la música swing, con un repertorio de composiciones propias y clásicos de todos los tiempos. La propuesta entretiene e invita a bailar conservando la tradición y característícas del género.

Formado en los últímos meses de 2014, el grupo participó del festival internacional de Lindy Hop "FESTIVAL SWING MDQ" ediciones 2014, 2015 y 2017, Festival "JAZZ EN ABRIL" ediciones 2017 y 2019, "BRUDER FEST" 2019 (Evento de cerveza artesanal más importante de la costa atlántica, Argentina), Coloquio IDEA 2015, fue banda estable del teatro TEATRIZ 2017 además de apariciones televisivas y radiales. También cuenta con shows en Escocia, Inglaterra, Francia, Países Bajos y Brasil además de haber recorrido a lo largo y a lo ancho España. Su discografía consta de cuatro discos. Un LP de diez canciones originales "BANG!" y tres EP con clásicos del género y versiones "Doble Standard 1,2 y 3". En marzo de 2023 editaron un nuevo LP de 10 canciones originales llamado "WOW!"

Componentes: Nacho DiMartino, voz y guitarra, Carlos Badorrey, trompeta, Jesús Maro, contrabajo, Israel Tubilleja, batería.

18 formaciones

Con ocho ediciones a sus espaldas, la Trobada de Swing de Fonz se ha consolidado como evento cultural de primera categoría en la provincia de Huesca y un referente de la música jazz y swing en el territorio. Sus beneficios trascienden lo social, ya que una cita de estas características no sólo consigue dinamizar la economía de la zona durante sus días de celebración, sino que además supone un revulsivo cultural con el que derribar barreras y acercar al medio rural un género minoritario y tan importante en el mundo de la cultura como es el jazz.

La celebración de la novena Trobada de Swing de Fonz “democratiza la cultura y brinda a los vecinos y vecinas del territorio la oportunidad de disfrutar de un programa cultural pocas veces accesible por la distancia con los circuitos habituales de la programación cultural”, como ha apuntado Daniel Escolano, quien ha reconocido el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca y de ayuntamientos como el de Fonz para que esto sea así.

A lo largo de estas ocho ediciones por Fonz han pasado más de 18 formaciones musicales referentes del jazz clásico y del swing nacional, entre los que destacan Victor de Diego trío, Bob Sands, Carolina Alabau, Magalí Saré, Julia Marơnez, Dixie Rue del Percebe, Saphie Wells &The Swing Cats, Helena Camps, La Pepa Swing Band, Enric Peidró, AnkleBuster, Pixie Dixie, Marina Quiroga Swing Quartet, Big Band Teruel y Jazz ForKids Big Band.