Manu González, vocalista de Au D’Astí: “En Zaragoza no se dan cuenta de que hay vida más allá del co”

Au d’Astí (“fuera de aquí” en aragonés) es el hijo gamberro -o ‘trabucaire’- de la Ronda de Boltaña. Son un grupo de jóvenes que beben ‘galimbas’ (cervezas) y que cantan rock and roll, pero con un aire de la tierra. En sus letras reivindican la Ribagorza histórica, su tierra. Hablan de conciencia de clase, del mundo rural y de despoblación. Además, lo hacen en aragonés, su lengua materna.

Compuesto por Dani Castarlenas (Casta), Dani Ferrer, Manu González, Aleix Almuzara y Diego Bronchal, presentaron su primer disco, ‘Rock trabucaire’ en mayo de 2022 y miles de reproducciones después, viajan desde Fonz, Tamarite y Binéfar hasta el Espacio Las Armas en Zaragoza junto a Mallazo y La Cara B d Uesca, donde actúan este sábado.

Son la nueva canción aragonesa, ecos de Labordeta, Ixo Rai y la Ronda de Boltaña en clave de punk, los mismos temas en nuevos acordes. Contesta a las preguntas Manu González, vocalista del grupo.

Au d’asti... ¿Por qué?Es un homenaje a la Ronda de Boltaña, un grupo que nos ha influenciado mucho. Escuchamos la expresión ‘Au d’Astí puñetas’ por primera vez en su canción ‘Pasacarreras de carnaval’.

¿Qué significa para el grupo la Ronda de Boltaña?Significa mucho. Es un grupo que en el Alto Aragón ha sido un referente absoluto, no hay nadie que les haya superado. Aunque hagan un estilo diferente, folk, nuestros grupos sintonizan mucho en cuanto a temáticas y letras.

¿Es una música que les acompaña en su día a día?Yo la he escuchado desde pequeño. De crío no me gustaba porque no la entendía. Es una música un poco adulta y tienes que tener cierta edad para apreciarla. La Ronda de Boltaña es un grupo que siempre he tenido presente y el resto de la banda más o menos también.



¿Qué es eso de rock trabucaire?Es una expresión que utilizó un hombre de Estadilla cuando le enseñé algunas de nuestras canciones, con trabucaire se refería a algo gamberro. Nos dijo: “Esto es rock trabucaire” y me hizo mucha gracia. A partir de ahí ya se quedó el concepto, es lo que nos define.

¿Cómo nació el grupo?Yo venía de Verbo, un grupo que teníamos y en el que estuve 15 años. Cuando nos separamos en 2018 yo tenía en la cabeza crear otra banda más cañera y avisé al batería de Verbo, que es mi mejor amigo. Empecé a buscar guitarristas y bajistas y conocí en un concierto de Talco en Monzón a Dani Ferrer. Y él introdujo al bajista Diego Brochal, de Fonz. Entre los cuatros se forjó la base del grupo al que se sumó finalmente Aleix Almuzara.

Au d’Astí hace bandera de ruralismo, aragonesismo, conciencia de clase… Y además, lo hace en aragonés ¿Ha sido difícil encontrar a músicos que compartan todas esas inquietudes?

No fue difícil. En la zona en la que vivo la gente está más o menos en esa línea aunque haya ideologías diversas. En Fonz se habla aragonés en la calle, algo que no pasa en muchos sitios de Aragón. Ahí hay un arraigo y especial cariño a su lengua, una lengua te da una identidad propia.

¿Entre ustedes hablan en aragonés?Sí, claro.

¿Qué significa para ustedes el concierto en Las Armas?Va a ser una noche muy especial. Ya tocamos en Zaragoza otra vez en la Sala López, pero justo acababa de salir el disco, la gente no nos conocía y fue para telonear a una banda canadiense. Además era verano y no había mucha gente. Esta vez es más especial porque vamos con Ixufrina, una asociación de bandas del Alto Aragón y vamos a presentar nuestros proyectos las bandas de la zona: con La Cara B de Uesca y Mallazo.

¿Cómo se consiguen más de 25.000 reproducciones en una canción en aragonés?Ha sido una sorpresa para nosotros. Creamos la banda porque pensábamos que no había ninguna del estilo que reivindicara nuestra lengua, el ribagorzano, y nuestra tierra. Yo creo que la clave está en que es auténtico, que la gente nota que no es una impostura, que nosotros hablamos aragonés en casa y que la vida rural de la que hablan las canciones o la despoblación es lo que vivimos en el día a día desde pequeños.

Sin embargo, la recuperación del dialecto se trata como una batalla perdida, ¿lo siente así Au d’Astí?Es una situación muy complicada. Nosotros vemos que le queda una generación o dos. Ahora parece que hay un renacer de esa preocupación entre la gente joven. Se está tomando más conciencia pero no sé si va a ser suficiente. La mayoría de aragoneses no saben ni que existe y cuando lo oyen por primera vez es como: “Qué hace este abuelo hablándome en una lengua que no conozco”. Si no se cuida algo, acaba desapareciendo y cuanto más grande es la ciudad, peor. Lo natural es que desaparezca, prácticamente es una batalla perdida por la que algunos románticos seguimos peleando.

¿Crees que en Zaragoza se tiene la misma visión de Aragón que se tiene en una zona rural?Nosotros también denunciamos eso en alguna canción. Da la sensación de que hay mucho centralismo en Aragón, que en Zaragoza no se dan cuenta de que hay vida más allá del co.