Un terremoto en el Pirineo francés se deja sentir en Aragón: "Se ha movido hasta la tele"

Un movimiento sísmico detectado este lunes en el Pirineo francés se ha dejado sentir en numerosas localidad de la provincia de Huesca con mayor o menor intensidad. El terremoto se ha producido en torno a las tres y media de la tarde en La Mongie, en el departamento de Altos Pirineos en la región de Midi-Pyrénées, con una magnitud de 4.2 grados en la escala Ritchter y una intensidad III, y a 1 kilómetro de profundidad.

Según la información facilitada por la red de seguimiento sismográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha sentido en amplias zonas del Pirineo aragonés y en concreto en localidades como Badaín (Tella-Sin), Benasque, Bielsa, Torla, Broto, Belsierre (Puértolas), Castejón de Sos, Eriste o Lafortunada, pertenecientes a las comarcas del Sobrarbe y la Ribagorza, en el área más oriental.

"Sí se ha notado, y bastante", ha asegurado el alcalde de Bielsa, Miguel Noguero. "En un bar, el camarero ha visto cómo se movían las botellas, y en el edificio del ayuntamiento, en la tercera parte, había una visita guiada al museo y también lo han sentido", ha añadido. Lo mismo ha comentado su colega de Torla, Miguel Villacampa. "Yo personalmente no me he dado cuenta, pero sí otros vecinos".

Bielsa está relativamente cerca del lugar donde se ha localizado el epicentro. Dista unos 30 kilómetros en línea recta de La Mongie, la estación de esquí del municipio francés de Bagnères de Bigorre.

El terremoto se ha advertido igualmente en Benasque. María Ciria, vecina de esta localidad, estaba acabando de comer a las 15.28. "He visto cómo se movía la tele. Ha sido un temblor bastante fuerte, que ha durado dos, tres o cuatro segundos. Luego lo he podido comentar con otras personas y todo el mundo lo ha notado, creo que se ha sentido en todo el valle", ha explicado, y eso que aquí están relativamente acostumbrados porque el Pirineo es una zona sísmica.

También ha sido advertido en otras localidades más al sur, como Monzón, Barbastro o Fonz, en las comarcas del Cinca Medio y el Somontano, según el IGN.

Es relativamente habitual que el Pirineo registre movimientos sísmicos, ya que según el IGN, la cordillera presenta una sismicidad "moderada". En su catálogo de terremotos históricos destacan algunos de gran intensidad, como el que llegó a IX-X, ocurrido en 1428 en Queralbs (Gerona) que produjo la destrucción de la ciudad y unas 800 víctimas así como tres terremotos de intensidad VIII-IX: 1373 en la Ribagorza catalana, 1427 en Olot (Girona) y 1660 en el departamento francés de Altos Pirineos, donde también han ocurrido otros terremotos históricos.

Las estaciones sísmicas que hay en Aragón detectan cientos de vibraciones a lo largo del año. Son pequeños terremotos, imperceptibles para la población la mayor parte de las veces. Uno de los de mayor magnitud se produjo el 10 de julio de 1923, en la Canal de Berdún.