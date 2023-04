+Jaca Podemos presenta a Ana María Campoy como cabeza de lista a las elecciones municipales

Ana María Campoy encabeza la lista de +Jaca Podemos a la alcaldía de Jaca junto a un equipo “humano, con mucha capacidad de escucha y de trabajo”. Es enfermera jubilada, especializada en gestión de servicios sanitarios públicos y conocida activista jacetana en diversas causas relacionadas con la defensa de la sanidad pública, coordinadora de pensionistas y la plataforma feminista de Jaca. De esta manera, Carlos Reyes, actual concejal de esta formación le pasa el relevo, aunque seguirá formando parte de la candidatura. DE Ana maría ha dicho que es “una excelente candidata”.

El equipo que encabeza Campoy quiere continuar “la labor que ha realizado Carlos Reyes durante estos cuatro años y participar en la vida diaria de Jaca, así como apostar por los servicios públicos y que la ciudadanía participe en la mejora de éstos”, explica la cabeza de lista. Dar este paso “da un poco de miedo, porque no he estado dentro del Ayuntamiento y es más fácil reivindicar desde fuera, pero no será un problema porque me he dedicado a la gestión dentro de un hospital”, añade. Ser jubilada también ha sido un punto a favor.

La lista de +Jaca Podemos “ya está perfilada” y la irán dando a conocer las próximas semanas. En este sentido ha señalado que “somos gente de todos los ámbitos sociales, de educación, sanidad, feminismo, cultura o medio ambiente”.

La candidata de Podemos a las Cortes de Aragón por Huesca, Marta de Santos ha acompañado a Ana maría Campoy en su presentación oficial, agradeciéndole “coger el relevo de este equipo tan humano”, y destacando que no llega con un proyecto personal, sino de equipo. A Carlos Reyes también le ha dado las gracias “por los cuatro años que ha dedicado a lo común dentro del Ayuntamiento de Jaca”, ya que ha formado parte del equipo de gobierno junto a PSOE y CHA. Igualmente ha manifestado que Jaca “tiene un peso importante”, aunque todos los pueblos y barrios son importantes, “pero hablamos del cuarto ayuntamiento en importante de habitantes en Aragón y es uno de los espacios más punteros a nivel social de todo Aragón. Jaca es referencia de turismo, de convivencia, de empresa, de muchos conceptos y tira del carro de otros municipios a modo de punta de lanza en algunos aspectos”.

De la misma manera “también es un icono en falta de vivienda, por ejemplo, de los grandes problemas que hay en el Pirineo y esta ciudad lo su sufre en primera persona”. Por ello, el equipo jaqués “traen alternativas solventes e importantes y para el partido es una de las candidaturas más importantes de Aragón, porque Jaca es un punto de inflexión para un futuro sostenible adaptado al cambio climático y los retos que tenemos por delante”.