El presidente de los médicos españoles dice en Huesca que el modelo actual "está en crisis"

"Hay 17 sistemas de salud diferentes, cada uno con sus particularidades y medidas para sostener este modelo sanitario público, universal y gratuito", ha apuntado el presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, que ha reclamado, una vez más, un pacto de Estado por la sanidad para mantener un paradigma que es "el pilar del bienestar y la justicia social".

Cobo se ha desplazado este miércoles a Huesca para participar en el homenaje a Esteban Sanmartín, que el día dedicado a la Atención Primaria ha recibido por parte de sus colegas un reconocimiento tras 47 años como médico rural, 42 de ellos en la localidad de Fonz.

El presidente de la Organización Médica Colegial ha asegurado que el modelo sanitario, donde la Atención Primaria "es clave", está en crisis tal y como está concebido, "y no solo en España, también en Europa". Según ha dicho, hay que poner medidas que, básicamente, pasan por una mejor dotación presupuestaria y por generar más eficiencia para tapar las tes brechas que hay en la profesión: la precariedad profesional (que afecta al 50% de los compañeros), la falta de tiempo para la formación médica continuada (son cuatro o cinco días al año) y la comparación salarial con los facultativos europeos.

Cobo ha apuntado que todas estas medidas ya están recogidas en el Informe Abril, que elaboró Abril Martorell en julio de 1991 y donde se reconocía que existía "un cierto agotamiento del sistema sanitario". Además, está el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 15 de diciembre de 2021. "Hay toneladas de documentos para mejorar y proteger nuestro modelo, que es el mejor regalo que se ha dado España en los últimos 100 años", ha resaltado.

La carencias detectadas en Aragón son similares a las que se sufren en el resto de España, ha indicado el vocal nacional de medicina rural de la Organización Médica Colegial, Hermenegildo Marcos. En su opinión, el Ministerio de Sanidad y las administraciones territoriales "a veces no se ponen de acuerdo y cuando lo hace no llevan las medidas a la práctica". "Hace falta alguien que asuma el liderazgo porque hay que planificar a corto y medio plazo", ha manifestado.

En este mismo sentido se ha expresado el presidente del Colegio de Médicos de Huesca, José Borrel, quien ha asegurado que "el Ministerio está vacío de competencias en materia de atención sanitaria. Falta ese liderazgo que debería ostentar". A este respecto dijo que en Aragón nos ‘roban profesionales’ desde comunidades limítrofes "que pagan un poco mejor". Ha indicado que en la provincia "está pendiente de resolverse un concurso de traslados pero quedarán muchas vacantes, sobre todo en las plazas de difícil cobertura".

La plazas en el Pirineo

Estas plazas son las del Pirineo; todas las que están lejos de las ciudades se solicitan poco. "Hay gente que iría a trabajar ahí, pero hay trabas administrativas porque hace falta convocar los concursos, quien gana la plaza igual no toma posesión...", ha precisado Borrel.

El presidente de la organización colegial altoaragonesa ha afirmado que la situación se conoce hace mucho tiempo, "pero no se adoptan medidas suficientes y así quedará". Ha explicado que en estos primeros meses ha habido muchas jubilaciones, "bastantes anticipadas porque se van hartos y cansados por las condiciones en las que estamos trabajamos".

Borrel ha destacado que la falta de profesionales no es solo problema de la medicina rural, "en la urbana van desbordados". Ha afirmado que la solución no es "agotar a los médicos" pagando un poco más o una peonada por la tarde: "Hay que planificar, no de aquí a dentro de cuatro años, que hay otra vez elecciones, sino con visión de futuro".