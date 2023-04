Pinsoro sale a la calle para reclamar una "sanidad digna en los pueblos"

Vecinos de Pinsoro (Zaragoza) han salido este miércoles a la calle para reclamar una "sanidad digna para los pueblos" y una atención médica de calidad en los consultorios locales que dependen del centro de salud de Ejea de los Caballeros, donde el déficit de facultativos obligó a principios de semana a reorganizar a los profesionales, concentrando las consultas en la cabecera. Desde el Departamento de Sanidad han explicado que la situación se ha normalizado hoy, con todos los consultorios rurales abiertos y con 7 de 11 médicos trabajando en la zona básica de salud.

'Así se lucha por la despoblación del mundo rural', ¡Por una sanidad donde no falten médicos en los pueblos' o 'Ahora sin médicos nos llegan palos por todas partes' han sido algunos de los mensajes que han portado los participantes en la concentración. Convocada el martes a través de las redes sociales por los propios vecinos ha servido para escenificar el "hartazgo" de la población ante una situación que llevan años sufriendo, han denunciado los asistentes. Una de las vecinas, Conchita García, una de las impulsoras de la protesta, ha recordado que el martes, mientras esperaba para ser atendida en la consulta, la médica se tuvo que marchar para reforzar el centro de Ejea: "Es una verdadera pena lo que está ocurriendo. Así no se puede jugar con la salud". "Lo que no puede ser -ha dicho- es que a todo el mundo se le llene la boca con las ayudas para el mundo rural y nos lo están vaciando de un plumazo". "En los pueblos la mayoría de la gente somos gente mayor y tenemos dificultad para desplazarnos fuera", ha mencionado, en alusión a tener que ir a Ejea para recibir atención médica. "¿Qué pasa?", se ha preguntado: "¿Los de los pueblos no tenemos derecho? No se puede tener a los pueblos sin médicos.

Los vecinos de esta localidad se quejan de que la falta de médicos del área de Ejea de los Caballeros afecta especialmente a núcleos de población pequeños como el suyo. HA

La concentración convocada este miércoles "es un primer contacto": "Somos pueblos de colonización, muy luchadores, la idea sería que nos reuniésemos todos y nos movilizásemos. Por lo menos que se nos escuche. Esto se tiene que solucionar de una manera o de otra".

Participantes en la protesta con algunos carteles reivindicativos. HA

Desde el equipo médico de Ejea de los Caballeros han explicado que este miércoles en el centro de salud hay cuatro médicos "cubriendo ocho cupos": hay dos facultativos de libranzas de guardia del día anterior y otros dos cupos sin médico. Se mantienen abiertos hoy los consultorios rurales. El déficit de profesionales se ha trasladado a la Gerencia del Sector III y los profesionales se concentran todas las mañanas durante unos minutos en la puerta como señal de protesta.