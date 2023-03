Georgina vuelve a añorar su infancia en Jaca: "Mi madre nos llevaba a la nieve, era mágico"

La segunda temporada del reality 'Soy Georgina' sobre la vida de la 'influencer' y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo ha sido uno de los últimos estrenos mundiales más esperados de la plataforma Netflix. Y Jaca, la ciudad donde vivió toda su infancia, ha vuelto a tener su cuota de protagonismo, una promoción impagable ya que Georgina Rodríguez es la española con más seguidores en Instagram (47,6 millones, es decir, 12 más que hace solo un año cuando salió la primera temporada)

A lo largo de los seis episodios de esta segunda entrega, el reality muestra su lujoso modo de vida y sus viajes. Y uno de los primeros que aparece es el que hizo a Laponia con sus cuatro hijos -estaba embarazada entonces de mellizos- y allí reconoce, mientras aparece en pantalla una foto de ella vestida con ropa de esquí junto a un autobús de Jaca, que "me encanta la nieve y me transmite mucha paz porque me transporta a mi infancia; mi madre siempre nos llevaba los fines de semana a la nieve, era mágico; de hecho, cada vez que voy, me vuelvo un poco como una niña pequeña".

Fue un viaje en vísperas de Navidad y precisamente por ello la modelo, madre y empresaria afirma que su mejor recuerdo de este época del año es otro que guarda de su infancia en Jaca. "Cuando era pequeña y nos tocaba decorar nuestra casa, como no teníamos mucho dinero, mi madre nos llevaba a mi hermana y a mi la Cantera, que es un paseo que hay en Jaca, y cogíamos castañas, musgos, hojas, piñas y entonces montábamos un portal de Belén", relata.

Georgina y su hermana mayor, Ivana, también mencionan otros recuerdos de niñez en Jaca manifestando entre risas que "de pequeñas dormíamos juntas en la cama con una bolsita de agua caliente para las dos y como estábamos juntando los pies, nos arañábamos con las uñas; nos llamábamos Gaviota y Gavilán". Y que pasaron de vivir en un apartamento pequeño a un adosado "y cuando vino la crisis volvimos al apartamento de 27 metros". En este sentido, añaden que al haber vivido una infancia "difícil" siempre han pensado en colaborar con entidades que ayudan a niños y niñas de escasos recursos.

Georgina Rodríguez en una función de ballet y, al lado, junto a su hermana con el árbol de Navidad en su casa de Jaca. Georgina Rodríguez/Netflix

Los padres de Georgina, el argentino Jorge Rodríguez y la murciana Ana María Hernández, se conocieron en Jaca a principios de la década de los 80. Georgina nació el 27 de enero de 1993 en Buenos Aires (Argentina), aunque vivió toda su infancia en la localidad jaquesa. Estudió en el colegio Santa Ana y desde muy pequeña se formó en danza en la Academia Susana Ara junto a su hermana. Sus aptitudes le llevaron a formar parte del Joven Ballet del Pirineo y a trasladarse incluso a Londres, donde continuó sus estudios de danza clásica.

Esta gran pasión es protagonista del reality ya que en uno de los capítulos visita la Royal Opera House de Londres y cumple el "sueño" de bailar sobre su escenario. Allí hace otro 'flahsback' rememorando su época de bailarina. "Si hubiese seguido bailando, hubiese luchado para ser una de las primera bailarinas de una gran compañía y con lo luchadora que soy, estoy segura de que hubiese podido llegar a ello", señala en la docuserie, que muestra un diploma del Grado I en Ballet Clásico de la Royal Academy os Dance con fecha 22 de mayo de 2022. "Todos los años venía a Jaca la examinadora, pero me faltaría el título de profesora", afirma.

Georgina Rodríguez declara que el ballet le ayudó mucho de pequeña. "En momentos de tormenta y oscuros en mi infancia me iluminó, fue la clave y mi vía de escape, y me ayudó a evadirme de muchas cosas. Sin duda, la maestra de mi vida es la danza y le agradezco muchísimo a mi madre haberme apuntado a bailar porque sé que soy lo que soy gracias al ballet", subraya.

En el rodaje de la primera temporada visitó Jaca levantando una gran expectación ya que estuvo comiendo migas y chuletón junto a su hermana en el restaurante Biarritz y las cámaras también grabaron otros enclaves como la catedral, la calle Mayor o la Ciudadela. Su paso por Graus, donde estuvo trabajando como camarera en el Hotel Lleida, también disparó las ventas de la secallona en el extranjero.

El lanzamiento de la primera temporada de la docuserie en 2022 fue todo un éxito ya que se situó entre los 10 programas más vistos en 62 países de Netflix, con 80 millones de horas vistas en sus primeros 28 días en la plataforma.