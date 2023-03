El médico de Fonz pasa su última consulta: "Tenemos un problema tremendo, muchos nos vamos a jubilar"

El doctor Esteban Sanmartín no olvidará su 70 aniversario. Eligió este día para jubilarse como médico de Fonz, donde ha pasado consulta en los últimos 42 años, hasta que este martes dijo adiós a sus pacientes. Antes, al acabar la carretera, estuvo cinco en Pueyo de Santa Cruz, Alfántega, Colungo, Asque o Buera.

Es uno de los 600 galenos que está previsto que se jubilen en Aragón en los próximos cinco año, solo de Atención Primaria, en un escenario en el que los nuevos especialistas que están formándose ahora no garantizan la tasa de reposición, por lo que habrá un déficit de unos 200 facultativos. En su caso, lo sustituirá personal del centro de salud de Monzón Rural, al que pertenece, hasta que el 1 de abril se cubra la plaza.

En el periodo actual de crisis sanitaria, en la que los médicos de Atención Primaria demandan más recursos y los jóvenes doctores optan por elegir las grandes ciudades u otros países, Sanmartín reivindica la figura del médico rural. "Si los residentes no conocen el medio rural es difícil que vengan nunca. Aquí puedes vivir en la zona donde trabajas. En esta provincia lo tienes todo”, comentó. Él protagonizó el célebre vídeo ‘Yo me quedo’ que produjo el Colegio de Médicos en 2019.

Para este veterano doctor y activo miembro del Colegio de Médicos, la receta pasa por “incentivar las plazas en el medio rural para que no vuelvan a darse casos como que los nuevos médicos recién salidos de las facultades aprueben la oposición a médico de familia y de 100 aprobados, 25 renuncian por no ir a un pueblo. Tenemos un problema tremendo porque la mayor parte de los profesionales nos vamos a jubilar”.

“Los médicos se forman en Zaragoza, Barcelona, Madrid, y desconocen la vida en el medio rural. Si no pasan a rotar en su formación, es complicado que luego vengan. Tiene que haber un cambio a todos los niveles. Desde que empecé a trabajar hasta la actualidad, hemos pedido poder adquisitivo y los médicos optan por las grandes ciudades por tener menos gastos al tener la universidad y todo a mano", dijo. Cree que se pueden hacer muchas cosas, como pagar menos impuestos que en la ciudad, ayudas para desplazamientos o alojamientos... "Hay que tener imaginación y hacer más agradable la vida en los pueblos”, explicó Sanmartín.

El de ayer no fue un cumpleaños cualquiera para él. Madrugó como de costumbre y abrió ya emocionado la puerta del consultorio, en la planta baja de la Casa Consistorial, el antiguo palacete renacentista de veraneo de los obispos de Lérida.

Emocionado porque leyó en Facebook las palabras que Kalu Treviño, la propietaria del bar contiguo, le había escrito en aragonés bajorribagorzao: “Aunque en hay un refrán viejo que dice: ‘Del médico y el enterrador cuanto más lejos mejor’ pocas casas en Fonz, per no dí ninguna, no habrán precisau d’él. Ha conociu tres, cuatro y hasta cinco generacions de muchas familias del nuestro llugá. Los críos le van medrá con los nuestros y ha siu partícipe de muchos momentos importantes de las nuestras vidas. Hoy toca despedise del vecino, amigo y médico de Fonz. Hasta siempre y buen camino Esteban”.

Abrazos y besos

Su día de consulta no iba a ser el mismo. Todos los pacientes que entraron lo hacían con regalos. Una de ellas, Mercedes Español, le cantó el cumpleaños feliz en la consulta. “Me da mucha pena porque nos conoce desde siempre, pero la vida es así y ya lo veremos por Fonz o por Monzón”, afirmaba Merche Español.

Pasadas las 13.00 y después de haber atendido al último paciente, un nutrido grupo de vecinos le esperaba a las puertas del consultorio para mostrarle su gratitud en forma de abrazos y besos. También acudió el alcalde y presidente del Consejo de Salud del Cinca Medio, Toño Ferrer, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Huesca, José María Borrel, y los sanitarios del Centro de Salud Monzón Rural, del que depende el consultorio de Fonz desde su creación en 1997.

“Ha sido una consulta de despedidas en la que me he emocionado con cada paciente. Pero no me esperaba el recibimiento en la calle, aunque algo intuía. Me estoy dando cuenta de que he cerrado una puerta después de 42 años. Ahora hay que empezar en otra vida”, afirma el doctor, que también estuvo acompañado por su mujer, Asun Campo.

“Han sido muchos años. Vivíamos aquí toda mi familia. Aquí nacieron y se criaron mis hijos y cuando vienen de vacaciones de Madrid o de Londres vienen aquí porque Fonz es su pueblo”, señalaba tratando de templar ánimos. “Ha habido una relación de médico, amigo, vecino. Es diferente. Tengo buenos recuerdos en Pueyo de Santa Cruz y Alfántega donde he estado dos años, pero en Fonz he estado 42 años seguidos. Por suerte me ha respetado la salud y solo he tenido dos bajas laborales, un accidente haciendo el Camino de Santiago y una operación de vesícula biliar. Ha sido una atención muy continuada y he sido muy feliz. Mi mujer y yo estamos emocionados, pero pienso venir a tomar cañas y a las fiestas porque serán mis fiestas”, cuenta.

Precisamente la permanencia en los consultorios durante varios años es lo que reivindica el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Huesca: “El ejemplo de Esteban Sanmartín demuestra la importancia de la permanencia en el destino ya que ha tratado a varias generaciones de pacientes -explica el doctor Borrrel-. En estos momentos un punto muy importante del que se habla es el de la calidad asistencial, la supervivencia y la prolongación de la vida. Se ha demostrado que la presencia de un médico atendiendo al mismo cupo de pacientes durante más de 15 años contribuye a reducir la tasa de enfermedad, menos ingresos hospitalarios y menos fallecimientos”.

Por otro lado, el presidente del Colegio de Médicos de Huesca pidió que el Ayuntamiento valorase dar el nombre de doctor Esteban Sanmartín al consultorio de Fonz, petición entre aplausos por los vecinos. Por su parte, el alcalde lo calificó como un “buen médico” y recordó cómo afrontó la pandemia en su última etapa laboral. “Aguantó el tipo ante las dificultades y eso dice mucho de su dedicación y buen hacer por los vecinos de Fonz y Cofita. Siempre le estaremos muy agradecido por su trabajo y dedicación, y por su carácter humanitario”, señaló el alcalde.

Elogios a su ojo clínico

Otros vecinos que se sumaron al improvisado homenaje a las puertas del consultorio elogiaban su “ojo clínico”. “A don Esteban le tengo miedo que me mire porque da en el clavo siempre”, bromeaba Lidia Samitier, quien recordaba como “en mi casa se empleó mucho con mi padre y ojo clínico lo tuvo siempre. Nada vernos en consulta ya sabe a qué hemos venido”, comentaba. Yo he querido venir para que me deje bien apañada, porque nos vamos a quedar desangelados”. Otra vecina, Ana Gros, recordaba como a su hijo “no le acertaban porque tenía una infección rara en la cara y estuvo 32 días ingresado. Apenas se le notaba nada, solo tenía mal en un ojo y Esteban siempre dijo lo mismo desde el principio y acertó”.

La jornada de despedida culminó con una íntima comida entre sanitarios en el restaurante del Albergue La Sabina de Fonz, que gestiona Down Huesca.

Por su parte, la Organización Médica Colegial de España (OMC) y el Colegio Oficial de Médicos de Huesca le rendirán un homenaje el 12 de abril en Huesca con motivo del Día de Nacional de la Atención Primaria.