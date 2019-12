Campaña pionera en Huesca para atraer médicos rurales con el lema 'Yo me quedo'

"¡Qué mejor sitio para pasar consulta que San Juan de Plan!"; "Vengo de Alicante y vengo a jubilarme en Aínsa, yo vine para dos días y llevo 28 años, y yo soy de Córdoba y estoy encantada"; "Yo vive de Cuba y yo de República Dominicana y aquí en Binéfar estamos maravillosamente bien, hasta tenemos centro de salud nuevo"; "Si te gustan los deportes de invierno, Panticosa es tu sitio"... Estos son solo algunos de la veintena de testimonios que ponen rostro a la campaña pionera que ha lanzado el Colegio Oficial de Médicos de Huesca bajo el lema 'Yo me quedo' con el objetivo de atraer profesionales al medio rural "y mantener así vivos nuestros pueblos", como ha destacado el presidente José Borrell. Y es que ha advertido del riesgo de cierre de algunos consultorios situados en las zonas más aisladas de la provincia como Ribagorza o Ribagorza por falta de médicos, al tiempo que ha pedido a la Administración incentivos económicos y formativos para ocupar esas vacantes de difícil cobertura.

El vídeo promocional, en el que ha participado personal sanitario de las diez comarcas altoaragonesas, ha sido presentado este martes en la Diputación Provincial de Huesca, que colabora en la iniciativa con el Colegio de Médicos. Al acto han asistido el propio Borrell acompañado de Juan José Eito, vicepresidente segundo de la organización colegial, y el diputado provincial de Asuntos Sociales, Antonio Biescas. Este último ha destacado la necesidad de que los profesionales sanitarios apuesten por quedarse en los pequeños municipios porque "son parte imprescindible del territorio sin los que es imposible poner freno a la despoblación", aunque también ha reconocido que hay que proporcionarles, entre otras cosas, medios técnicos suficientes, carreteras adecuadas "y un proyecto de vida satisfactorio".

El presidente del Colegio ha explicado que aunque la campaña llegue como consecuencia de la "crudeza real de la despoblación", han querido lanzar un mensaje en positivo poniendo en valor las ventajas que supone ejercer la profesión en el medio rural "para que sea más en clave de esperanza que de drama". "Son plazas deseadas a priori, mucha gente quiere ser médico de pueblo porque es más gratificante y al vivirlo, te das cuenta de que efectivamente se trabaja de otra manera, con más calidad de vida, con compañerismo y con menos pacientes pero con más cercanía ", ha añadido Juan José Eito.

Con todo, Borrell también ha llamado la atención sobre las graves carencias que sufren estos profesionales "porque si queremos que la sanidad llegue hasta el último rincón, no se les puede dejar abandonados". En este sentido, ha reclamado a la Administración que se pongan recursos y herramientas "sin discriminación por la lejanía", además de facilitar servicios para el bienestar de su familia, como una vivienda o un trabajo "porque para conciliar la vida familiar y laboral, si la pareja es maestro o maestra, quizá se podrían destinar las comisiones de servicio a estas situaciones en lugar de dárselas al amigo del jefe", ha puesto como ejemplo.

"Para conciliar la vida familiar y laboral, si la pareja es maestro o maestra, quizá se podrían destinar las comisiones de servicio a situaciones así en lugar de dárselas al amigo del jefe"

"Como están catalogadas como las peores plazas, les toca ir habitualmente a los últimos que llegan, a los compañeros más jóvenes, que se enfrentan a varios problemas. Primero, se tienen que buscar un alojamiento y siempre hay alguien que se quiere frotar las manos con el alquiler. Además, van sin los complementos económicos que ya tenemos los más veteranos para hacer muchas guardias que salen a 10 euros limpios la hora porque Aragón es la última comunidad en retribuciones, y a lo mejor el canguro les cobra más de lo que reciben ellos por esa guardia. Tampoco te proporcionan ropa, solo te dan una comida en una guardia de 24 horas, tienes que poner el coche para la empresa", ha descrito Borrell.

El presidente del Colegio de Médicos también ha planteado la posibilidad de ofrecer mejores contratos "porque en otros sitios, en lugar de llamarles solo para días sueltos, se les hace un contrato completo y luego ya se les van distribuyendo las horas". A este respecto, ha asegurado que ha habido casos recientes de médicos que iban a cubrir por fin esas guardias "pero a lo dos días les llaman de Navarra y se van porque les hacen un contrato de seis meses".

Por ello, además de incentivos económicos, Borrell ha insistido una vez más en la promoción profesional de forma que, por ejemplo, el tiempo de estancia en un hospital periférico le compute más que en Zaragoza y que cada año podrá hacer estancias de reciclaje en centros con mejores recursos para que no pierda recursos. Y ha recalcado, no obstante, que el problema no se resuelve en una legislatura ni por un partido político. "Este es uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar y tenemos que hacerlo todos juntos y a largo plazo. Todo lo demás son parches", ha manifestado.

Por último, el presidente del Colegio ha aprovechado para destacar el trabajo casi anónimo de los profesionales sanitarios que acuden a los accidentes de tráfico, por ejemplo, y que muchas veces no aparecen luego en las informaciones de estos sucesos. "Siempre son los primeros en llegar y hacer unas maniobras de reanimación para mantener con vida a un herido hasta que llegan mayores recursos", ha resaltado. Y también ha tenido un recuerdo especial para compañeros que se han dejado la vida ejerciendo su trabajo en el medio rural.