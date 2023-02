Los sindicatos negocian el complemento de antigüedad con el Ayuntamiento de Huesca

Alrededor de 200 personas han secundado este martes la protesta convocada por los sindicatos del Ayuntamiento de Huesca contra la supresión del complemento de antigüedad en la nómina de 300 empleados que PSOE y Cs aprobaron en el último pleno para cumplir con el dictamen de la Cámara de Cuentas de Aragón y los informes del interventor que califican este plus como ilegal.

Antonio Larraz, presidente del comité de empresa, ha indicado que los representantes sindicales han propuesto al gobierno municipal que la negociación del personal laboral y del funcionariado se lleve por separado. "El Ayuntamiento vino sin ninguna oferta y quedó claro que tras su aprobación en el pleno no tenían muchas ganas de negociar con nosotros", ha señalado. No obstante ha mostrado su confianza en que se pueda llegar a un acuerdo porque "de lo contrario no estaríamos aquí".

El recorte con la desaparición de este complemento afecta a los trabajadores situados en el escalafón más bajo de la estructura municipal. Junto a otros compañeros, entre los cuales había este martes algún jefe de servicio, se han concentrado en la plaza de la Catedral con silbatos, carracas y carteles reivindicativos con lemas como "si me tocas el salario será tu calvario". "El propio ayuntamiento nos dijo que quería negociar con nosotros, pero una vez que se ha aprobado en el pleno es muy complicado", ha apuntado Larraz. Según ha dicho, de momento no ha habido contestación a la propuesta planteada. Además a apostillado que este plus se cobra a partir del tercer año y que no se percibe dos veces el mismo concepto en la nómina".

Hace unos días, el alcalde, el socialista Luis Felipe, indicó que la supresión de este complemento se resolvió en el pleno "después de siete meses de negociación y sin acuerdo con la parte sindical". Insistió en que se trata de un concepto de legalidad. Según explicó, en 1987 la Ley de Función Pública reguló las retribuciones en todas las administraciones de España.

En Huesca se produjo una disfunción con la antigüedad de determinados grupos profesionales, los más bajos del escalafón. "Para evitar ese desequilibrio entre lo que se percibía hasta entonces y lo que establecía la ley se generó ese complemento, de forma que los trabajadores no tuvieran pérdida retributiva. Quienes cobraban uno, dos o tres trienios además tenían un plus de antigüedad", precisó el alcalde.

Este plus, que supone unos 1.200 euros anuales en el sueldo, es el que tiene que desaparecer de las nóminas. "Lo que se se ha llevado a las mesas de negociación es convertirlo en un complemento personal transitorio a extinguir", insistió el alcalde.

Durante todo este 2023 los trabajadores afectados mantendrán ese suplemento con la denominación de complemento personal transitorio absorbible. "No es un recorte, es la aplicación de la legalidad".

El alcalde manifestó que se han organizado grupos de trabajo para buscar la fórmula por la que esos trabajadores no tengan una merma en su salario. Dicho complemento irá decreciendo con el paso de los años pero "la voluntad del equipo de gobierno es que en el 2024 los trabajadores lo vean compensado a través de otros suplementos o medidas que sí sean legales", afirmó Luis Felipe.

