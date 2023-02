Restaurante afectado por el nuevo carril bici de Huesca: "Hemos perdido la terraza"

Abrió el pasado verano en la calle Alcoraz, en pleno centro peatonal de la ciudad de Huesca, y estaba ultimando una importante inversión para remodelar por completo la terraza y ofrecer en ella un novedoso servicio de coctelería. Pero el carril bici que está implantando el Ayuntamiento con fondos europeos ha dado al traste con los planes de la cadena de restaurantes Macao, especializada en cocina asiática de fusión mediterránea.

El grupo Macao tiene seis restaurantes en Lérida y otro en Cambrils (Tarragona) y además del establecimiento abierto en Huesca, esperan poner en marcha en unos meses un nuevo bar de tapas con el nombre de Rita Cokó justo en un local contiguo similar a uno que acaban de estrenar en Barcelona. "Por eso nos interesaba mucho la terraza y teníamos ya un presupuesto para ampliarla para que ocupara el ancho de las fachadas de los dos locales con una propuesta más moderna con estufas para inverno, cerrada y de estilo 'chill out'.", explica el gerente, Joan Gómez.

Desde su apertura, el establecimiento contaba con una terraza de tarima de madera y cerrada por los laterales para unas 30 personas de capacidad que les permitía hacer hasta 140 servicios en una noche de viernes o sábado. Estaba ubicada en la calzada, justo al lado de acera, aprovechando que esta calle está catalogada como una zona peatonal. Pero han tenido que desmontarla "porque nos dijeron desde el Ayuntamiento que o la sacábamos o nos multaban", afirma.

Los servicios municipales les ofrecieron como alternativa poner mesas en la acera pero lo descartan "porque no nos sale a cuenta, sobre todo porque es un espacio muy estrecho y no veo bien que a los clientes les pasara gente andando por un lado y bicicletas por el otro además de los que estén esperando en la puerta con reserva para poder entrar; eso no da una buena imagen para el restaurante", argumenta.

Joan Gómez asegura que su intención era potenciar las terrazas en esta zona del centro ya que la mayoría ahora están agrupadas en torno a la calle San Orencio. Y aunque valora el modelo de ciudad de Huesca "con tantos sitios peatonales", le hubiera gustado que en este caso el carril bici fuera por el otro lado de la calzada de la calle Alcoraz ya que en ese no hay establecimientos de hostelería, solo comercios.