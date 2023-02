Comienza el derribo del antiguo colegio Pedro I en Barbastro

“Qué pena, mi colegio”, comentaba un ex antiguo alumno mientras realizaba unas fotografías al antiguo instituto laboral y colegio Pedro I que hoy ha comenzado a ser derruido. “A mí también me da pena y eso que no fui”, comentaba una señora a su lado.

El derribo de este antiguo centro educativo construido durante la II República dará paso a la ampliación del centro de salud de Barbastro, unas obras muy demandadas en la ciudad por usuarios, facultativos y los distintos partidos políticos. Si bien deja huérfana a la ciudad del que ha sido uno de los emblemas de la educación barbastrense, el segundo colegio público más antigua tras La Merced, de los tres existentes en la ciudad del Vero. Durante estos días pasados, muchos ex alumnos y ex profesores han querido despedirse del que ha sido su colegio durante la EGB posando en las escalinatas de acceso.

Sentimientos encontrados en la ciudad, entre la pérdida de un bien patrimonial que hasta hace poco albergó la Banda de Música, la asociación de mayores Hermanos Argensola, local de ensayo de las bandas de las cofradías y fue usado como vacunódromo durante la pandemia. Pero también el sentimiento de que por fin comienzan las obras del reivindicado centro de salud, el más moderno de Aragón, con una inversión por parte de la DGA de 7,2 millones de euros.

La empresa adjudicataria de las obras, UTE Barbastro-Rubio Morte-Orbe Incliza, había vallado días atrás el parque y la entrada al colegio. Y ha sido esta mañana cuando se ha procedido a una parte de la demolición, centrada en el patío de recreo. La semana continuarán con los trabajos. Se espera que las obras estén concluidas en 2024.

Los operarios del Ayuntamiento han recogido semanas atrás algunos enseres, entre ellos un antiguo farolillo de estilo modernista que como recuerdo ya luce en el nuevo colegio Pedro I.