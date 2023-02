La feria de la Candelera recupera el esplendor previo a la pandemia

Barbastro vivió un día de compras, de encuentros y para presumir de mantener viva su historia y tradición en la Feria de la Candelera que se celebra en la ciudad del Vero desde 1512, tras el privilegio real concedido ese mismo año por la segunda esposa del rey Fernando El Católico, Germana de Foix. Desde entonces ni la pandemia del coronavirus ha podido restar el fervor que la población del Somontano y de otras latitudes sienten por este día tan señalado en el calendario local. A pesar de no ser festivo, la Candelera es una auténtica fiesta en la que Barbastro exhibe su vocación comercial y ferial. Las calles de la ciudad del Vero se han llenado de 250 puestos llegados de Galicia, Extremadura, Castilla La Mancha, Valencia, Baleares, Andalucía, Cataluña y por supuesto Aragón de donde proceden los mayoritarios. No podía faltar uno de los más veteranos, la ferretería Vilas de Graus, cuya cuarta generación encarnada en Jorge Vilas, atendía a los fieles clientes. “Este año nos han cambiado de sitio, pero los clientes no iban buscando por la feria. La feria ha empezado floja pero luego el público ha respondido. En Barbastro ya nos conocen”, señalaba este joven ferretero.

Cerca de él se encontraba uno de los más veteranos artesanos, Ramón Agraz, que a sus 88 años anuncia con la boca pequeña que “se jubila de la Candelera”. Este artesano de la madera del boj presentaba una gran exposición con cucharones, tenedores, tablas y otros útiles para la cocina. “A lo mejor me verás en otra Candelera porque es una feria que me trae muchos recuerdos y le tengo mucho afecto. Según como estén los ánimos igual repito porque me cuesta mucho retirarme por los amigos y los que me vienen a ver al puesto, es algo que cuesta dejar, pero alguna vez habrá que hacerlo”, señala este artesano con más de cuatro décadas en el oficio que le ha llevado a recorrer “muchos kilómetros por Aragón, Navarra y Francia. Este oficio no es rentable, sólo lo pueden hacer jubilados o pastores”.

Antonio Nasarre, de Quesos de Guara, destacaba la afluencia “de mucho público, casi como en los años anteriores a la pandemia. Han tardado a salir, pero ha habido mucha gente en las calles. Nosotros hemos mostrado una novedad, el queso con trufa y ha tenido buena aceptación”.

Otro clásico de las ferias son las ventas de mascotas, un sector que tiene nombre propio con Flores Castillón. Su responsable José Ramón Castillón atendía un puesto donde los más pequeños convencían a sus padres para comprar un hámster, un pez, una tortuga, un conejo o un pájaro. “Los roedores y los pequeños peces es lo que más se vende. Las tortugas se han vendido más otros años. El movimiento sobre todo lo vemos a partir de las 14.30, cuando los niños salen del colegio. Es una feria rentable, pero hay que currársela”, señala.

Comienzo del año comercial

Para el comercio de Barbastro con la Candelera comienza su año, una vez liquidado los stocks de invierno, como recordaba la gerente de la Asociación de Empresarios de Barbastro, Elena Cidad, quien apuntaba que más de cincuenta establecimientos han salido a la calle en este día de feria con el apoyo del Ayuntamiento. “Para nosotros es el cierre de la temporada de invierno y damos paso a la primavera y es una oportunidad de venta estupenda. La jornada ha sido fenomenal con puestos a tope”.

Por su parte, una parte del sector hostelero ha aportado platos de cuchara a esta feria como ha sido el caso de La Esquineta que ha servido “una sopa de pastor en homenaje a Estada”, localidad donde reside su propietario Alfonso Patiño. “Hoy es un día de mucho trabajo, es lo que toca”, afirmaba agobiado, tratando de atender a todos los comensales.

Los escolares han vendido repostería y café para tratarse de ganar algún dinero con el que sufragar sus viajes de estudios, como es tradición en la feria.

Bendición de candelas

La feria ha comenzado a primeras horas de la mañana, aunque realmente su inicio es la bendición de las candelas en la Catedral que ha corrido a cargo del párroco de Fonz Antonio Mozás, que debutaba hoy en este ritual que recuerda la presentación por parte de María del niño Jesús en el templo al sabio Simeón tras cumplirse los 40 días de su nacimiento. “Cuanto tenía nueve años veníamos del Seminario a cantar unas cien personas la misa que celebraba el obispo. Era una auténtica fiesta, con mucha niebla y frío”, recordaba con emoción al ver como esta tradición y la feria “tienen mucho futuro porque las gentes dan lo mejor de si mismo por el bien de la ciudad”.

La bendición de las 7.000 candelas ha estado seguida por un grupo de niños de los Escolapios, al igual que por miembros de la Corporación municipal y autoridades como el alcalde de Zaragoza y presidente del PP aragonés, diputados autonómicos de Ciudadanos o dirigentes del PAR. A ellos se han sumado dirigentes y diputados del PSOE, de CHA o el presidente de la Comarca de Somontano. El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, destacaba que la feria recobraba su esplendor “tras dos años de pandemia en la que hemos contado con más de 250 expositores. Hoy se aúna la tradición comercial, ferial, histórica con el privilegio otorgado y religiosa con la bendición de las candelas”.

Las candelas y las 3.500 caretas que marcan la proximidad del Carnaval se han repartido por parte del grupo Tradiciones en una abarrotada plaza del Mercado. Antes, en otra plaza, en la de la Candelera en el barrio del Entremuro, ha tenido lugar la recreación histórica de la llegada de la reina Germana de Foix y la lectura de privilegio real otorgado a la villa para celebrar una feria durante quince días en torno al día de la Virgen de la Candeleria. Un juglar y los recreacionistas de HP Lab han mostrado cómo era la época en el incipiente Renacimiento cuando se otorgó dicho privilegio, mientras que los Mosicaires de Graus han puesto la banda sonora a una jornada vivida en las calles.

La concejala de Desarrollo, Belinda Pallás, se mostraba satisfecha por el transcurso de la feria "con mucha gente, día soleado a pesar del frío, mucho ambiente y buena distribución de los puestos para evitar embotellamientos en el tráfico". Pallás destacaba la sectorización de la feria por áreas y la novedad de este año con la presencia de 'food trucks' en la plaza san Francisco "con gran aceptación y mesas ocupadas. El público ha agradecido tener una zona para descansar y tomar algo. Estamos muy satisfechos por poder haber recuperado los puestos post pandemia y por haber realizado una mejor organización del mercado que contribuye a que el tráfico sea más fluido".