Diputación y Ayuntamiento de Huesca barajan asumir el servicio de limpieza de edificios por el conflicto laboral

El servicio de limpieza de edificios y locales podría pasar a manos públicas en la provincia de Huesca si la patronal y los sindicatos no alcanzan un acuerdo para resolver el conflicto que ha provocado la huelga iniciada el 16 de enero con carácter indefinido. UGT y CC.OO. convocaron el paro por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo, caducado desde el 31 de diciembre de 2017.

El salario medio de la mayor parte de las trabajadoras de estas empresas es de 780 euros al mes por 40 horas semanales. El objetivo de la huelga, que implica a un sector con más de 3.000 empleadas en la provincia, es conseguir que el SMI (Salario Mínimo interprofesional) sea igual al salario base, algo en lo que la patronal no está de acuerdo.

Las administraciones públicas son las principales clientes de las empresas de limpieza en el Alto Aragón. El Ayuntamiento de la capital oscense y la Diputación Provincial de Huesca están barajando que la prestación de este servicio se realice directamente desde estas instituciones o, en su defecto que se acometa desde una empresa pública. Este ‘rescate’ de un servicio privatizado es algo que ya se ha llevado a efecto con diferentes fórmulas desde los ayuntamientos de Huesca y Jaca con la limpieza viaria.

Fuentes municipales han indicado que se continúa abogando por un entendimiento entre las partes para la resolución del conflicto, de cual ya se están sufriendo las consecuencias, sobre todo en los colegios de la ciudad. En el caso de que no se alcance un acuerdo, en coordinación con la Diputación Provincial, "se explorarán diferentes alternativas". No obstante, no se han marcado un plazo para tomar la decisión.

La Diputación Provincial de Huesca ha intentado junto al Ayuntamiento mediar en el conflicto y también es partidaria de que haya un acuerdo. Pero va más allá y baraja la posibilidad de hacer público el servicio, dado que el contrato con la empresa adjudicataria está a punto de caducar. Una de las opciones sería encargárselo a la entidad pública Grhusa (Gestión de Residuos de Huesca S. A.). En una carta que le ha enviado, el presidente de la institución provincial, Miguel Gracia, indica que "ante la situación derivada del conflicto del sector de la limpieza, por la falta de acuerdo para alcanzar un convenio colectivo", está interesado en analizar posibles alternativas para la prestación del servicio en distintos edificios.

Encomienda

Una de ellas, especifica, podría ser la encomienda o encargo de su gestión a la empresa pública Grhusa, a la que le pide que estudie la posibilidad legal para ello e indique los pasos a seguir, ya que la Diputación debe proceder próximamente a la licitación del nuevo contrato para la limpieza de sus sedes, repartidas por toda la provincia. La otra opción sería asumir el servicio directamente, siempre que sea posible la subrogación de los trabajadores.

El contrato del Ayuntamiento de Huesca acaba de empezar su cuarto y último año. La adjudicación se formalizó en enero de 2020 por alrededor de 4,5 millones de euros. Los responsables municipales, que tienen a su cargo la limpieza de nueve colegios y un centro infantil, así como de espacios deportivos, entre otros, marcaron servicios mínimos. La Diputación, en cambio, no los ha establecido salvo para los parques del Servicio Provincial de Bomberos al tratarse este de un servicio esencial.