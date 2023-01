Ayuntamiento de Huesca y DPH instan a sindicatos y patronal a llegar a un acuerdo que desconvoque la huelga de limpieza

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, y el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, han mantenido este viernes un encuentro con representantes del sector provincial de limpieza de edificios y locales en el que se ha puesto de manifiesto "la necesidad de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes y que atienda, en la medida de lo posible, las reivindicaciones salariales de los trabajadores".

Con esta reunión, ambos representantes institucionales daban cumplimiento al compromiso alcanzado esta misma semana con representantes de los trabajadores del sector de la limpieza de UGT y CC. OO. de sentarse a dialogar con la patronal para instarles a llegar a un entendimiento que ponga fin a la huelga de limpieza iniciada este lunes con un amplio seguimiento y que implica a casi 4.000 trabajadoras que desde diciembre de 2017 tiene bloqueado el convenio provincial.

Desde ambas instituciones han recordado que el Ayuntamiento de Huesca y la DPH "no tienen competencias en materia laboral en lo que respecta a este conflicto" al no tratarse de trabajadores públicos. No obstante, inciden en que desde las dos administraciones "se ha tratado de mediar entre las partes" con el fin de que se pueda alcanzar un acuerdo que desbloquee la situación, garantizando los derechos de los trabajadores.

La reunión de Felipe y Gracia se ha producido tras la denuncia hecha pública este jueves por UGT de que el Ayuntamiento de la capital oscense ha ampliado los servicios mínimos "obligando a incorporarse al trabajo a más empleadas de las que recoge la orden del Gobierno de Aragón.

A este respecto, los sindicatos convocantes del paro también han denunciado que la administración autonómica, "en un gesto de claro desprecio al hecho sindical y al derecho de huelga, ha omitido deliberadamente el preceptivo y obligatorio trámite de audiencia previa al comité de Huelga antes de dictar servicios mínimos".