El PP-Huesca presenta el viernes a la ejecutiva Lorena Orduna como candidata a la Alcaldía

El Partido Popular sigue dando pasos en Aragón para presentar a sus principales cabezas de cartel en las elecciones de mayo. Si el pasado viernes se confirmó el salto del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, a la arena autonómica con su proclamación como aspirante a la Presidencia de Aragón, en tres días le toca el turno a la candidata a la Alcaldía de Huesca. Y para ello se ha fichado a una ejecutiva, Lorena Orduna.

La junta directiva del PP-Huesca se convocó ayer con el objetivo de oficializar el viernes la decisión de poner al frente de la lista municipal a la que hasta ahora es directora general de Arizón y Gracia, empresa dedicada a servicios especializados para edificaciones. La mayor parte de los cargos públicos en la provincia no la conocen, ya que ni siquiera milita en el partido pero la dirección confía ciegamente en que pueda plantar cara al alcalde, el socialista Luis Felipe.

Lorena Orduna ya sabe lo que es formar parte de un partido, ya que hasta principios de la legislatura estuvo afiliada a Ciudadanos, sin llegar a ocupar ningún cargo orgánico ni público porque no llegó a ir en listas. Forma parte de la Asociación de Directivas de Aragón, es vocal del pleno de la Cámara de Comercio de Huesca y de la Asociación de la Construcción de la provincia.

En Twitter ya salió a relucir su nombre el pasado mes de noviembre a raíz de una supuesta encuesta en la que se preguntó por esta ejecutiva y por la concejala Antonio Alcalá como posibles candidatas a la Alcaldía.

Tras la designación de Orduna le llegará el turno a la candidata de Zaragoza, aunque en este caso se va a demorar la designación hasta principios de enero. La terna final se reduce a dos concejales de su actual equipo de gobierno, Natalia Chueca y María Navarro, y según el líder popular, Jorge Azcón, la incógnita se resolverá en "días o semanas".

El momento elegido, aseguró ayer en la sede nacional del partido en Madrid, tendrá mucho que ver con el calendario, ya que quiere "darle todo el foco y atención" mediática al nombramiento. No se espera por tanto que sea esta semana, con un pleno municipal el jueves que ya de por sí estará marcado por su decisión de abandonar la Alcaldía tras su primer mandato.

Luego llegarán las fiestas navideñas y, tras ellas, el 14 de enero se presentarán en Zaragoza todas las candidaturas autonómicas del PP en un acto encabezado por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo. Una semana después, el día 21, será el momento de los aspirantes locales, en un evento que tendrá lugar en Madrid.

Esa es la fecha límite, por tanto, aunque se espera que el nombramiento se produzca con más margen. "La persona no lo sabe, no lo sabe nadie. No creo que sea bueno adelantar las decisiones", recalcado Azcón. "Primero hay que hablar con muchas personas y cuando el trabajo esté hecho, tomaremos una decisión", se limitó a comentar.

En lo que no cabe ninguna duda es que la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, repetirá candidatura y la decisión también se dará a conocer en enero.