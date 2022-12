Un libro coral muestra las geografías sentimentales de 160 autores a beneficio de Alzhéimer Barbastro y Somontano

Recuerdos de más de 160 creadores polifacéticos y de varias partes del mundo enmarcados en un libro objeto para luchar contra la desmemoria que supone el alzhéimer. Ese es el resultado del proyecto de la Asociación Alzheimer Barbastro y Somontano titulado ‘Azules y tierras: Barbastro y otros mundos’ y cuyo coordinador es el historiador Juan Carlos Ferré, que se presenta este viernes a las 19.30 en el Aula Magna de la UNED.

Esta universidad una de las entidades colaboradoras con esta iniciativa solidaria -cuyos beneficios van a la asociación- y que ha contado también con respaldo del Ayuntamiento de Barbastro, de la Comarca de Somontano, de la Diputación Provincial de Huesca y de la fundación Cepaim.

En los primeros meses de 2020 se cumplieron veinte años de la creación del Centro de Alzheimer de Barbastro y su Comarca, pero la covid-19 impidió la celebración de esta efeméride, aunque la asociación desarrolló su trabajo como ha venido haciendo hasta la fecha. En estos dos años de pandemia construyó, bajo la coordinación de Juan Carlos Ferré, el citado proyecto que ha cristalizado además de en el citado libro en obra gráfica con más de 100 imágenes, que se exhibirá durante un mes (hasta el 21 de enero de 2023) en la sala de Exposiciones del Consorcio.

En el libro han participado autores de cuatro generaciones: profesionales dedicados a la pintura, escultura, dibujo, fotografía, cómic-, y la escritura –poesía, prosa-; y noveles que nunca han publicado ni expuesto su obra; creaciones de escolares de educación infantil, primaria y secundaria, y personas de la "tercera edad” que han construido sus propias geografías sentimentales. Se trata de varias creaciones que tienen su origen en Barbastro en su mayoría, pero también otros espacios como Ucrania, Afganistan, Latinomerica …

Entre los autores figuran el escritor Manuel Vilas, la dibujante Sara Soler -ambos de Barbastro-, Gonzalo Celorio, presidente de la Academia Mexicana de la Lenga; Juan Cristobal, premio nacional de Literatura en Perú; Octavio Gómez Millán, premio Isabel de Portugal; Pablo Tello, Mainar; Vicente Alvira, Pepe Cerdá, Antonio Santos y Lachós, Matías Costa (cuyas fotos se publican en la prensa prestigiosa norteamericana), Ramón Acín (el escritor y el artista) José Antonio Adell, Anchel Conte, Severino Pallaruelo, Joaquín Coll, Antón Castro, que firma el prólogo, y un largo etcétera.

Todas ellas aceptaron la invitación de Ferré para participar a pesar de no conocerse en persona ni conocer Barbastro "porque todos aceptaron el objetivo fundamental del libro: el alzhéimer. Me he dado cuenta de que es igual y a la vez distinto en todo el mundo, incluso en el mundo mental. Una de las cosas más importante del libro es esa capacidad de interconexión que producen los elementos comunes", señala el coordinador, quien también destaca cómo el proyecto ha cobrado vida propia, ya que partiendo de la inspiradora e inacabada se fueron involucrando autores “de otros mundos”.

La colaboración de todos los autores ha sido solidaria y altruista y los beneficios de la venta del libro se dedicarán a costear diferentes servicios la asociación sin ánimo de lucro ofrece a familiares y enfermos: acogida a las familias, servicio de información, valoración y asesoramiento, formación a las familias, grupos de autoayuda, gestión del centro de día, fisioterapia para personas con demencia, préstamo de material de apoyo, campañas de sensibilización y divulgación.