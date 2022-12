Javier Tomás Ruiz: "La inmensidad del océano pone coto a nuestro pequeño ego"

Ha ofrecido una ponencia en la Fundación Odón de Buen, científico aragonés es poco profeta en su tierra...

Odón de Buen fue una figura absolutamente excepcional. Fue uno de los grandes genios de la ciencia española de principios del siglo XX. No alcanzo a entender por qué no es más conocido, sus fuertes convicciones republicanas y lo que supuso la posguerra ha debido jugar su papel. También vivimos en un país que conoce y reconoce menos a sus científicos que a otros colectivos.

¿Cómo nació su interés por la navegación y los océanos? ¿Acaso leyó mucho de pequeño ‘Veinte mil leguas de viaje submarino’?

Nací en Cádiz y me crié en La Viña, un barrio en el que las olas del mar casi se meten por sus calles. Es imposible ser de Cádiz y no estar enamorado del mar. Mi vocación científica se dirigió hacia el estudio de los ecosistemas marinos, ahora tengo el honor de dirigir el principal organismo de investigación marino de España y mi tiempo de ocio lo dedico a la navegación deportiva. Desde siempre, toda mi vida gira en torno al mar. La pregunta que se me viene a la cabeza es la opuesta: ¿cómo se puede vivir sin un contacto permanente con el mar?

Recojo el guante. ¿Por qué cree que quienes vivimos en el interior también sentimos de la ‘llamada del mar’?

Porque el mar es fuente de inspiración para toda la humanidad, la inmensidad del océano pone coto a nuestro pequeño ego y nos hace sentir parte de algo mucho más inmenso. Es igual que mirar el cielo en una noche estrellada. El impacto inspiracional del mar no es exclusivo a los que somos de costa, es compartido por toda la humanidad.

¿Cuál es el mayor misterio oceanográfico?

Aún no conocemos bien las grandes profundidades del océano, hay aún muchas especies, muchos procesos por descubrir.

¿Conoceremos alguna vez todo lo que esconden las fosas abisales?

Es técnicamente posible. La robotización nos está permitiendo generar vehículos que no son tan costosos y que no necesitan de tripulación humana para operar. Con ellos iremos explorando aquellas zonas del océano que aun son un misterio. Con estos instrumentos hemos generado en los últimos años más información sobre las masas de aguas de los océanos que en toda la historia previa de la oceanografía.

¿De qué manera está afectando el cambio climático a los océanos?

El océano ha amortiguado muchos de los efectos todavía mas nocivos que podría haber tenido el cambio climático, pero esa capacidad tiene un límite. Estamos viendo migraciones de especies que no se pueden explicar fuera de un contexto en el que el clima está cambiando. Hay también que pensar que el sistema climático que forman la atmósfera y el océano tiene una gran inercia, sus cambios son lentos y los vemos superpuestos a una variabilidad rápida como es la meteorología lo que hace que nos percibamos con facilidad como seres humanos.

¿Quizá por eso aún veamos la amenaza como algo lejano?

Datos como el cambio del nivel del mar, analizados con el rigor de la ciencia ofrece un escenario incuestionable y preocupante. Negarlo es como mirar alrededor de uno y afirmar que la tierra es plana porque todo lo que alcanza a ver el ojo parece plano.

Islotes, barcos, hazañas náuticas... ¿Tiene algún rincón marino predilecto?

Por mi trabajo he tenido la fortuna de poder conocer muchos ecosistemas marinos en lugares muy diversos del planeta, pero ha habido dos que me han fascinado. El primero fue en la isla La Mayotte en el archipiélago de las Comoras, en el océano Índico. Bucear allí es como pasearse por un jardín virgen y tridimensional. El otro fueron los fiordos de la Patagonia chilena, son de una belleza y grandiosidad tal que la emoción que te generan es como para hacerte llorar.