El juzgado da la razón al Ayuntamiento de Huesca y desestima las demandas de los bomberos

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Huesca ha dado la razón al Ayuntamiento de la capital oscense y ha desestimado las demandas de los sindicatos del Servicio Municipal de Prevención y Extinción de Incendios. Los bomberos tendrán que realizar las guardias que sean necesarias y no recibirán un complemento por dedicación exclusiva cuando ya cobran por ello un complemento específico.

Una de las sentencias remarca que los bomberos deben prestar servicio de guardia en el turno que le corresponda, por lo que el juez considera correcto el decreto en el que se ordena a todo el personal del servicio "la realización de cuantas guardias sean necesarias tanto ordinarias como extraordinarias para el correcto funcionamiento del servicio y atención a cualquier incidencia que se pueda producir.

El juez explica que el decreto de Alcaldía al respecto recogía "el deber del municipio y de los bomberos de tener dispuesto el servicio de respuesta mínimo, es decir, fue una decisión puramente instrumental que no implicó ni siquiera de forma indirecta la menor disposición sobre calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos y movilidad geográfica".

El decreto se firmó después de una comunicación de los bomberos en la cual estos decían que habían decidido no hacer más guardias extraordinarias y que, según la sentencia, “era frontalmente contraria a la citada norma jurídica”. Los sindicatos CGT, CSIF y CSL tendrán que pagar las costas del proceso, han señalado fuentes municipales.

Los representantes sindicales de los bomberos han destacado que, efectivamente, ambas demandas se perdieron en el Contencioso Administrativo de Huesca "hace semanas, por no decir meses". "Causalmente, el Ayuntamiento las ha dado a conocer hoy (viernes), inmediatamente después de que hayamos ido a protestar al encendido de luces", han comentado.

"Lo que no dice el Ayuntamiento es que las sentencias no son firmes porque están recurridas en el TSJA", han recalcado los sindicatos. En este sentido, los trabajadores señalan que respetan las decisiones judiciales, pero que una parte de su lucha también está en los juzgados, "aunque entendemos que no es beneficiosa para nosotros, y menos por la vía contencioso administrativa, porque es una forma de machacarnos económica y moralmente". "Está claro que es una batalla de David contra Goliat, que somos pocos y pequeños pero tenemos la verdad y la razón con nosotros y seguiremos con las reclamaciones", han añadido.,

La otra sentencia, también del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Huesca, desestima la demanda de los sindicatos solicitando al Ayuntamiento que se reconozca al colectivo de los bomberos el derecho a percibir un complemento por la dedicación exclusiva (concepto a integrar en el complemento específico) y se proceda a abonar la misma con efectos retroactivos correspondientes a los cuatro últimos, años desde la fecha de la solicitud, realizando para ello cuantos trámites administrativos fuesen necesarios incluyendo en su caso la modificación de la relación de puestos de trabajo.

El fallo judicial explica que los bomberos ya cobran un complemento específico, por lo que no pueden recibir “una eventual retribución aparte de la exclusividad”. Además, el juzgado detalla que es "radicalmente imposible por no tener el menor fundamento normativo que esta sentencia condenara (directa o indirectamente) al Ayuntamiento a aumentar la cuantía del concepto complemento específico por corresponder su fijación al Ayuntamiento, tras negociación colectiva”.

En la Mesa General de Negociación que se ha celebrado este viernes a mediodía no ha participado ninguno de los representantes de los sindicatos del Servicio de Bomberos, según han señalado desde el Ayuntamiento.

El conflicto

Estos dos procesos judiciales forman parte del largo conflicto que los bomberos mantienen con el gobierno local (PSOE) y que estalló en octubre de 2021, cuando los empleados protagonizaron una airada protesta que obligó interrumpir el pleno municipal. Demandaban mejores condiciones laborales y denunciaban las carencias materiales del servicio por parte de los responsables políticos del Ayuntamiento.

Un año después, los sindicatos señalan que "nada ha cambiado" y que de los trabajadores que acudieron a protestar al pleno 10 han sido expedientados y 3 de ellos han sido ya sancionados con una suspensión de empleo y sueldo "y se han visto obligados a acudir a la justicia para defender sus derechos".