Más carril bici en Huesca: "Los párquines disuasorios debe ser gratuitos"

La ampliación en 4,3 kilómetros del carril bici de Huesca conllevará la supresión de 200 plazas de aparcamiento en zonas de la ciudad con gran presión de tráfico y situadas, en su mayoría, en la parte oeste del casco urbano. Las obras, adjudicadas por 459.00 euros y que cuentan con una ayuda de 379.800 de fondos europeos, comenzaron hace unas semana y finalizarán en febrero.

Los estacionamientos que se eliminen de las avenidas Pirineos, María Moliner o Martínez de Velasco así como en las calles San Jorge, Santo Cristo de los Milagros o El Parque se desplazarán al entorno de las vías afectadas. También serán de pago, ya que el Ayuntamiento tiene comprometido con la empresa que gestiona a zona azul determinado número de plazas que no pueden reducirse.

Asimismo, está pendiente el acondicionamiento de cinco párquines disuasorios que se habilitarán alrededor del casco urbano, ya que el proyecto de movilidad iniciado se acometerá por fases hasta 2025 y en colaboración con el Gobierno de Aragón. Estas nuevas zonas para dejar el coche también serán de pago.

El portavoz adjunto del PP en la Corporación oscense, Gerardo Oliván, ha manifestado este lunes que su grupo "luchará para que estos aparcamientos (los disuasorios) sean gratuitos". El concejal, ha recordado que fue el Partido Popular el que impulsó el cambio en la movilidad de la ciudad en el mandato 2011-2015 con la peatonalización del Coso y los Porches de Galicia y la restricción del paso de vehículos en calles como Alcoraz o Zaragoza.

Olivan ha reconocido que cuando se avanza a nuevos modelos de movilidad "tienes que trastocar diferentes cuestiones de la fisonomía de la ciudad, lo que en este caso afecta a las supresión de aparcamientos". "Antes esto, el Ayuntamiento tendrá que dar respuesta, pero si esta es habilitar unos párquines disuasorios en la periferia de la ciudad y de pago, creo que no es lo correcto", ha apostillado el edil.

Según ha dicho, el PP apuesta por "los modos no motorizados de transporte pero hay que dar soluciones, en esta ocasión, al aparcamiento y no me parece razonable que estas nuevas zonas de estacionamiento, que están en el perímetro de las entradas a la ciudad sean de pago". "Vamos luchar para que estos párquines sean gratuitos, como suelen ser todos los de carácter disuasorio que hay en las ciudades", ha asegurado.

La concejala de Urbanismo de Huesca, María Rodrigo (PSOE), ha explicado que esta actuación "está concebida como algo más que la construcción de nuevos carriles bici". "Aprovechando su implantación, se va a avanzar en transformar una parte de la ciudad en el marco de esa estrategia de movilidad que permita que el peatón gane espacios sin que los vecinos de las zonas en las que se actúa puedan ver mermadas sus necesidades de aparcamiento", ha resaltado.

Aparcamientos "en espiga"

Para ello, "en esas zonas de la ciudad en las pueden surgir más problemas de aparcamiento, hemos diseñado un plan que incluye la redistribución de los estacionamientos, la reorganización de los entornos del tráfico y la creación de nuevas plazas optando por aparcamientos en espiga en sustitución de los actuales en línea", ha señalado la responsable municipal.

En el entorno de la avenida Pirineos se trasladan y reubican algunos de los aparcamientos tanto de esta vía como de María Moliner a otros tramos de la propia avenida y de las calles Alcalde Llanas Almudévar, Emilio Miravé y Obispo Javier Osés. "Esta modificación supone incluso aumentar el número de aparcamientos", ha añadido.

En el entorno de la calle San Jorge, se reubican 35 plazas y se acondicionan 112 aparcamientos en el solar de las calles Ingeniero Susín y General Lasheras mientras que en la calle Santo Cristo de los Milagros se trasladan algunos de sus aparcamientos creando nuevas zonas de estacionamiento en la calle de la Albahaca.

Además, el proyecto engloba actuaciones de mejora en las aceras en la calle San Jorge y en la avenida Pirineos que se presentarán en las próximas semanas. Rodrigo ha resaltado que "la implantación de carriles bici se lleva a cabo siguiendo los imperativos de la Unión Europea, esto es, que deben discurrir por la calzada". "Eso supone que estén segregados del resto de tráfico rodado y del tráfico peatonal y que estén diseñados siguiendo criterios de seguridad y visibilidad, favoreciendo la fluidez de movimientos en los cruces de vías y rotondas", ha precisado.