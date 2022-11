Huesca arranca la ampliación de la red de carril bici, que quitará 200 aparcamientos

El Ayuntamiento de Huesca ha puesto en marcha el plan para ampliar la red de carriles bici con 4,3 nuevos kilómetros que se sumarán a los 12,5 ya existentes. Los primeros tramos ya están operativos en Santo Cristo de los Milagros y Marina Española. La Federación de Barrios Osca XXI y Huesca en Bici aplauden la estrategia general, aunque también critican la "falta de participación ciudadana" en su diseño.

Las obras, ajudicadas a Hormigones Grañén por 459.000 euros, cuentan con una ayuda de 372.000 euros de fondos europeos. El plazo de ejecución es de cinco meses por lo que tendrán que estar acabadas en febrero del próximo año.

El objeivo es ampliar el carril bici por la zona oeste para facilitar el acceso a lugares como el Complejo Deportivo San Jorge, el Conservatorio, la Escuela de Hostelería, la Escuela de Arte, la Tesorería de la Seguridad Social, el pabellón del Parque o el Hospital.

La implantación de estos carriles bici, que discurren siempre por la calzada, conllevará la eliminación de más de 200 plazas de aparcamiento, muchas de ellas en vías donde resulta muy difícil encontrar un lugar de estacionamiento como la avenida de Pirineos, que perderá 70 plazas, o la calle San Jorge con 50. También se quitarán en Martínez de Velasco (35) o en Santo Cristo de los Milagros (35).

En esta última ya se ha pintado el carril cicilista de dos direcciones eliminando toda la línea de aparcamiento del lado par. También se ha marcado la continuación por la avenida de Marina Española (que ha quedado con un solo carril para vehículos) hasta la confluencia con la vía verde. A partir de allí, el carril bici se está construyendo de forma segregada sobre el camino de tierra hasta el cruce con la calle San Jorge.

Los nuevos tramos enlazarán por un lado las avenidas María Moliner y Pirineos (en esta última se suprimirá la doble línea central de aparcamientos), y por otro la calle del Parque con la plaza Navarra, la calle Alcoraz y la avenida Martínez de Velasco (discurrirá mayoritariamente por encima de las zonas verdes del lado pare).

"Tenemos que ir hacia una movilidad sostenible pero en lugares complicados como avenida Pirineos hay mucha necesidad de aparcamiento y va a suponer demasiado sacrificio"

Javier Moreno, presidente de la Federación de Barrios, valora que el Ayuntamiento haya aprovechado la oportunidad que bridaban los fondos europeos para financiar esta actuación. Y aunque admite que el uso de la bici va en auge y que hay que ir hacia un modelo de movilidad más sostenible, también advierte de que "en lugares complicados como avenida Pirineos hay mucha necesidad de aparcamiento y va a suponer demasiado sacrificio si se eliminan tantas plazas". Recuerda, por ejemplo, que en el tramo contiguo de la calle Fraga hasta Doctor Artero hay cuatro aceras "y solo hay una donde se puede aparcar cuando hay cantidad de vecinos en todo el entorno". Por todo ello, reclama que en temas como este que afectan a toda la ciudad haya siempre una consulta previa con todos los colectivos sociales.

"Siempre que se han quitado plazas de aparcamiento, al final la gente ha reubicado los coches así que no creo que sea ninguna tragedia"

Mientras, Samuel Escámez, portavoz de Huesca en Bici, apoya la medida y resta importancia a la eliminación de plazas de aparcamiento "porque siempre que se ha hecho, al final la gente ha reubicado los coches así que no creo que sea ninguna tragedia, además de que le dan mejor aspecto a la calle". En el caso concreto de avenida Pirineos cree que hay otras alternativas en el entorno. Con todo, remarca que "si no hubiera abuso de ciertos conductores que se creen con derecho sobre los demás solo por ir en coche, no haría falta tanto carril bici, pero como esa convivencia no existe, al final tiene que haber sobre todo para la gente que empieza y para los niños por seguridad". Y es que asegura que el ciclista "de toda la vida" no usa este tipo de carriles.

5 párquines disuasorios de pago

El equipo de gobierno del PSOE defiende el diseño por ser carriles bici "directos, en distancia y tiempo; y seguros, cómodos y atractivos para los potenciales usuarios". Y sobre la supresión de plazas de aparcamiento, recuerdan que la malla ciclable estará interconectada con cinco estacionamientos disuasorios de pago con más de 900 plazas ubicados en las entradas de la ciudad: junto al recinto ferial; entre las calles Ana Abarca de Bolea y Pilar Lorengar; cerca del centro de salud Los Olivos; junto al Hospital San Jorge; y junto a la Ciudad Deportiva. Su adecuación costará un millón de euros, financiada también por la UE.