Las demoras de las citas de Atención Primaria en Huesca colapsan las urgencias

Las demoras de entre una y tres semanas para citarse en Atención Primaria en los centros de salud de Huesca acaba repercutiendo en los servicios de urgencias. El Punto de Atención Continuada (PAC) Pirineos, que atiende las emergencias a partir de las cinco de la tarde, estaba este jueves, una hora después de su apertura, "colapsado", señalaron fuentes del personal.

Las demoras para ver al médico de cabecera llegan actualmente a los 20 días en algunas consultas del centro de salud Pirineos. Bajan a ocho días en Los Olivos, y en el Perpetuo Socorro la web Salud Informa da cita para dentro de 13 días. Así no es extraño, indican los profesionales, que los pacientes opten por ir al PAC para no tener que esperar tanto tiempo a que los vea un facultativo.

El presidente de la Federación de Barrios Osca XXI, Javier Moreno, considera "lamentables" estas cifras. "No queremos crear alarma pero es un problema importantísimo. Eso se tiene que subsanar, porque afecta a los pacientes y a los sanitarios". Y advierte de que debido a esa falta de profesionales se están produciendo errores médicos y retrasos en los diagnósticos. "El desfase que empieza en Atención Primaria se traslada luego a la Especializada", indica Javier Moreno, quien asegura recibir quejas de los ciudadanos tanto por los retrasos en las citas de los centros de salud como de los hospitales, haciendo hincapié en los servicios de salud mental, donde existe mucha demanda.

El dirigente vecinal reclama un aumento "urgente" de las plazas en los grados de Medicina "porque desde hace muchísimos años venimos oyendo que van a faltar profesionales y no entendemos que sigan sin llegar las fórmulas para resolver un problema que va ir empeorando en el futuro". Por ello, insta a políticos y médicos a sentarse en una mesa para buscar soluciones. Él está a favor de las peonadas, "si esto sirve para aliviar de alguna manera el problema de la saturación que están sufriendo los profesionales y que se ha agravado con la pandemia".

La explicación para el presidente del Colegio de Médicos de Huesca, José María Borrel, está clara: "sobredemanda y poco personal". "Esta situación no se había visto, mientras sigue disminuyendo el número de profesionales porque se jubilan anticipadamente, no quieren seguir trabajando en estas condiciones", afirma. Destaca además el elevado número de "pacientes recirculantes", que llevan mucho tiempo en lista de espera hospitalaria y como no los llaman acuden periódicamente a la consulta de Primaria. "A lo mejor tienen dolor, pero nosotros no lo podemos solucionar. Y eso genera aún mayor demanda", indica el representante de los médicos.

En el Hospital de Barbastro, donde ha surgido una plataforma de pacientes de Oncología y hay convocada una protesta el próximo día 2, el Gobierno de Aragón asegura que hay un elevado nivel de cobertura de las plazas de especialista, el 97%, y de hecho ha incrementado la plantilla de facultativos en un 49% desde 2008.