Los dueños de autocaravanas y campers de Aragón se unen: "Muchos municipios nos discriminan"

"En muchos municipios de Aragón se están haciendo ordenanzas que nos discriminan, que ponen obstáculos al turismo itinerante". Para desterrar mitos y defender sus derechos se acaba de constituir la asociación Actúa (Autocaravanas y Campers Todos Unidos Aragón), que tiene enfrente las restricciones de algunas normativas municipales en cuanto a los espacios de estacionamiento de estos vehículos.

La asociación se constituyó el pasado fin de semana en Binaced, aunque tiene su sede en Jaca. La elección de aquel municipio se explica, según la secretaría de Actúa, Yolanda Gracia, para dar visibilidad a una localidad donde se sienten bien recibidos. El Ayuntamiento ha adecuado una zona con servicios, gratuita. "Dice que le gusta este tipo de turismo, que además desestacionaliza y llega a núcleos que no están entre los más visitados", comenta esta representante. Entre las actividades organizadas en Binaced hubo una jornada de puertas abiertas "para que los vecinos nos conozcan y sepan cómo son nuestras caravanas, sin recelos".

La asociación nace con el objetivo de promover, proteger y potenciar el turismo itinerante, impulsar la creación de áreas específicas, defender los intereses de los propietarios o asesorar a las administraciones sobre aquellas decisiones que les afecten. Por otra parte quieren organizar salidas con la vista puesta en el desarrollo turístico sostenible en autocaravana, "en especial hacia aquellos pueblos en vías de despoblación, para fomentar su comercio y su turismo local".

Los autocaravanistas aragoneses llevaban trabajando en su unión desde antes de la pandemia. El auge de estos vehículos trajo como consecuencia la creación de ordenanzas municipales para regularlos. Sin embargo, consideran que la normativa a veces es muy estricta, cuando se deberían seguir las instrucciones que sacó la Dirección General de Tráfico. "Los cámpines nos ven como enemigos, cosa que no es cierta", según Yolanda Gracia, "lo que pasa es que muchos vehículos son autosuficientes, tienen placas solares, depósitos de agua... y no necesitan de sus servicios, que implican un coste, habiendo áreas de autocaravanas gratis o más baratas".

La secretaria de Actúa defiende el potencial de este turismo en épocas de menor afluencia, como este mes. "No es un turismo estacional, va fuera de temporada y acude a comer a los restaurantes y a comprar en el comercio".

Especialmente crítica se muestra con la regulación del Ayuntamiento de Jaca, cuya ordenanza prohíbe a las caravanas, autocaravanas y cualquier tipo de vehículo adaptado para vivienda o pernoctación, estacionar en la red vial urbana, salvo en las zonas autorizadas y debidamente señalizadas. Sin embargo, ahora está en estudio una modificación, y en este sentido los representantes municipales se reunieron hace unos días con plataformas de propietarios de estos vehículos.

Gracia recuerda que el número de vehículos, de todo tipo, se triplica o cuadruplica en verano en la capital del Pirineo, "pero nosotros somos más visibles y parece que molestamos más". La ordenanza se olvidó, dice, de que hay residentes que también tienen furgonetas adaptadas, como es su caso, tanto en la ciudad como en cualquiera de las 33 pedanías, a los que se prohibió estacionar en la calle.

"Mi vehículo está preparado para dormir pero es más pequeño que la furgoneta de mi vecino y sin embargo, yo no puedo aparcar en Jaca y él sí, y además vivo en un sitio donde no hay problemas de estacionamiento", argumenta la secretaria de Actúa. Y se pregunta qué pasará con trabajadores de temporada que viven en autocaravanas o furgonetas adaptadas "porque no pueden pagar los alquileres elevados de los pisos en ciudades turísticas.

Afortunadamente, dice, esa ordenanza está ahora en estudio. Yolanda Gracia le pide a la administración que tenga en cuenta las instrucciones de la DGT y tiende la mano al Gobierno de Aragón, que estudia modificar el reglamento de alojamientos turísticos al aire libre para incluir las áreas de autocaravanas. "Solo pedimos que nos permitan aparcar. Una cosa es aparcar y otra acampar, es decir, sacar elementos al exterior", especifica.