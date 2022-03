El sector del 'caravaning' en Aragón: "No se puede atender la demanda porque no hay vehículos"

Optimistas en cuanto a un aumento de la demanda, pero pesimistas porque van a pasar "al menos un año" en una situación "muy complicada" por la falta de suministros (debido a la crisis de componentes que sufre la industria en general) y el encarecimiento de los vehículos y los combustibles (por la escalada de los precios energéticos). Esa es la previsión que hace del sector del 'caravaning' José Manuel Jurado, presidente de la Asociación Española de la Industria y Comercio del 'Caravaning' (Aseicar).

Zaragoza acoge durante dos días la II Convención Nacional de dicha asociación y su asamblea 2021-2022, que reúne a más de cien empresarios y profesionales de todo el país para analizar la evolución del sector tras la pandemia, entre otros aspectos. Según datos de Aseicar, Aragón incrementó el año pasado las ventas de autocaravanas casi un 24% respecto a 2020 y más de un 40% en los últimos cinco años. Asimismo, Zaragoza fue la provincia que más autocaravanas y campers matriculó en su Comunidad con 120 vehículos, aumentando sus ventas más de 21,2% desde 2017.

Esa tendencia al alza es generalizada a nivel nacional, al igual que la problemática de no poder ofrecer los vehículos que el público demanda para disfrutar de un turismo en contacto con la naturaleza. "El grave problema que tenemos es que no hay vehículos para comprar; se están dando plazos incluso de un año en muchos modelos de autocaravana. Es una situación que no nos había pasado nunca en la historia del sector. Cuando parecía que la situación se estaba empezando a normalizar (tras la covid y la falta de microchips...) llega la desgracia de la guerra en Ucrania y otra vez empieza a haber problemas de suministro; muchos de los componentes vienen de esa zona. Desgraciadamente no se puede atender la demanda porque no hay vehículos", sostiene.

Esta situación también afecta a las empresas de alquiler, al no poder ampliar sus flotas. A ello hay que añadir que el precio de los vehículos se han incrementado una media del 7%-8% en los últimos meses y que llenar el depósito haya subido más de un 50%. "El alza de los carburantes nos está empezando a afectar. Algunos usuarios ya no salen todos los fines de semana", indica el presidente de Aseicar.

En la actualidad, las autocaravanas y las campers son las que más despuntan por delante de las caravanas. La inmensa mayoría son con combustible (gasoil), aunque todos los fabricantes estén trabajando ya en lanzar sus gamas eléctricas. Eso será "a medio plazo", tal y como avanza José Manuel Jurado, tanto para los vehículos híbridos como los eléctricos. "Híbridos hay muy pocos y eléctricos, no es significativo; se está empezando", dice.

En cuanto a precios, la gama media de autocaravanas se mueve entre 60.000 y 75.000 euros y en caravanas, entre 15.000 y 25.000. Según informan desde el sector, en nuestro país hay entre 4.000 y 5.000 autocaravanas de alquiler (para algunos es el primer paso y si les gusta se deciden por la compra).

El cuidado del medio ambiente, en su adn

Por otro lado, el presidente de Aseicar ha pedido a la DGA que la nueva regulación de turismo (donde se incluye el uso de la autocaravana) se haga "con cabeza" y pensando en el futuro. "Queremos transmitir el mensaje de que el 'caravaning' es un turismo muy interesante si se regula bien: se trata de un público de nivel medio, que se gasta dinero y que va a pueblos de la España vaciada. Además, en nuestro adn está el cuidado del medio ambiente. No valen las prohibiciones; lo que hay que hacer es establecer espacios para que las autocaravanas puedan aparcar correctamente. En Aragón faltan áreas de estacionamiento", ha señalado Jurado, que ha explicado que en España hay en torno a mil áreas de autocaravanas frente a las cerca de 6.000 de Francia. "Siendo que somos un país receptor de turismo, cuando viene la temporada alta (con miles de vehículos) nos quedamos tan cortos que hay problemas", ha añadido.

Posibles "confusiones" con la norma de garantías

En la cita de Zaragoza también se ha abordado aspectos legales, como la nueva normativa de garantías (que entró en vigor en enero de este año). Esta amplía los plazos de garantías en la compraventa de autocaravanas con respecto a la ley general de defensa de consumidores y usuarios de 2007. Tal y como ha explicado Rafael Pardo, abogado de la Asociación, se pasa de dos años a tres años en el derecho de garantía para los vehículos nuevos y de seis meses a un año para los de ocasión. "Lo que se hace es trasponer una directiva europea, que lo que hace es defender a los consumidores de los posibles abusos que pudiera sufrir de vendedores profesionales", subraya.

No obstante, a juicio de Pardo, en algunos casos puede dar lugar a "muchas confusiones" porque la garantía es por los defectos originarios que pudiera tener el vehículo en el momento de producirse la compraventa (lo que se conoce como vicio oculto) y no por los problemas que puedan surgir. "Duplicar el periodo en el de segunda mano a lo mejor es excesivo porque puede dar lugar a malas interpretaciones y crear expectativas en el consumidor que realmente no existen. Lo que se garantiza es lo que se llama principio de conformidad", indica.

Asimismo, este abogado ha abordado el derecho de desestimiento en el comercio electrónico. Según su artículo 102, el consumidor o usuario tiene derecho a desistir del contrato durante un periodo de 14 días naturales sin indicar el motivo. "La persona que va a comprar la autocaravana tiene derecho de uso durante ese tiempo. Tiene gran incidencia también sobre los contratos de financiación y lo que hace es que de alguna manera se restrinja la venta 'online'", ha comentado.