El 112 probará en el Alto Gállego el nuevo sistema de alertas a la población

El próximo 2 de noviembre, los vecinos de Sabiñánigo y de toda la comarca del Alto Gállego recibirán una notificación en sus teléfono móviles con el siguiente mensaje "PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA PRUEBA". Se trata del nuevo sistema de alerta que está ensayando en todo el país el 112 y que en Aragón se experimentará en ese territorio, que hace un año ya fue escenario del primer simulacro de emergencia química realizado en la Comunidad Autónoma.

El nuevo sistema ‘ES-Alert’, conocido también como ‘112 inverso', permitirá enviar avisos al teléfono de los ciudadanos ante una posible emergencia o catástrofe inminente en las que sea necesario tomar medidas activas de protección. En España lo está desarrollando la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, que lleva a cabo pruebas de forma conjunta con los servicios de Protección Civil de todas las comunidades autónomas, a través de los centros de emergencias 112.

"Se trata de una prueba piloto", han indicado fuentes del departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, del que depende el 112. "Si funciona se implantará en la Comunidad". Cuando el Ministerio solicitó la selección de una zona para hacer el ensayo, se le indicó Sabiñánigo, pero quería un territorio más amplio, por lo que finalmente se extendió a toda la comarca del Alto Gállego.

La ciudad ya tiene implantado un Plan de Emergencia Exterior por el riesgo químico, con un sistema de sirenas para alertar a la población en caso de un accidente en una de sus industrias químicas con consecuencias fuera del recinto de la fábrica. El año pasado se realizó un simulacro que involucró a toda la población. Entre otras acciones, se puso a resguardo a cerca de 700 escolares y a 120 personas mayores, se realojó a los asistentes al mercadillo y se informó a los conductores del cierre de los accesos. Muchos comercios cerraron y la megafonía municipal y la de los vehículos del Protección Civil indicaron qué debían hacer.

El 2 de noviembre los vecinos de Biescas, Caldearenas, Hoz de Jaca, Panticosa, Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Yebra de Basa y Yésero recibirán en sus teléfonos móviles una notificación emergente, acompañada de un pitido y vibración, que anunciará que se trata de una prueba y se les advertirá que no tienen que hacer nada en especial. El mensaje, que se emitirá a las 12.00 durante 10 minutos, aclarará que se trata de una prueba de envío de alertas masivas desde 112 Aragón. "No responda a este mensaje. No llame al 112. Es un aviso de prueba. Gracias por su colaboración".

Estas alertas serán recibidas en todos los smartphone iPhone y Android, pero no en los teléfonos antiguos sin estos sistemas operativos, según ha especificado el Gobierno de Aragón. La alerta aparecerá de forma automática. No usa SMS ni ninguna otra app porque funciona a través de la tecnología Cell Broadcast (Difusión en Células, en las que se divide el área de cobertura de las antenas de telefonía móvil), que permitirá llegar a los teléfonos que estén recibiendo señal de las antenas del operador correspondiente. Si el teléfono está apagado o en modo avión no se recibirá la alerta.

El objetivo es enviar avisos relevantes a la población que se encuentre en zonas afectadas, o que se prevea que pueden verse afectadas, por situaciones de emergencia o catástrofe, como un accidente químico o una inundación. "En estos momentos se encuentra en fase de prueba, pero en el futuro próximo este sistema permitirá al 112 Aragón enviar mensajes a la población indicando el tipo de emergencia, la zona afectada y los consejos de autoprotección a adoptar para minimizar las consecuencias", señalaron desde el Gobierno de Aragón.