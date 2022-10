Jaca congela impuestos, tasas y precios públicos para disminuir la presión fiscal de los ciudadanos

El pleno celebrado en el Ayuntamiento de Jaca aprobaba las ordenanzas fiscales para 2023, con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE- CHA- Más Jaca Podemos Equo), en contra de PP, Par y Vox y la abstención de Ciudadanos. Las ordenanzas se caracterizan por la rebaja de la carga fiscal, ya que se congelan las tasas, impuestos y precios públicos, y por lo tanto, no incluye la subida del IPC interanual del 10,5%.

La concejal de Hacienda, Olvido Moratinos, recordaba que hay incrementos en los principales gastos del consistorio, como es el consumo energético, el incremento del precio del gas o gasoil y el aumento del capítulo 1 de personal, ya que suben los salarios. “Lo que supone que con los mismos ingresos tendremos que hacer frente a esos gastos que sí que han subido, y también mantener los servicios públicos”, añadía.

Se mantienen las bonificaciones de apoyo a familias y colectivos vulnerables y se añade una del ICIO (Construcciones, Obras y Servicios), para la instalación de cargadores eléctricos tanto por parte de particulares, como de empresas. “Con la subvención máxima permitida del 90%”, explicaba Moratinos. Son, según el equipo de gobierno, unas ordenanzas “serias, responsables y coherentes”. Respecto a los mensajes de los grupos de la oposición, que apuestan por una bajada de impuestos, Moratinos argumentó que son “populistas y poco responsables”. “Es lo que la gente quiere oír, pero no son realistas e incluso algunas propuestas estaban dentro de la ilegalidad”. Y es que “no se pueden mantener los servicios bajando los impuestos”, ya que “lo que recibe de las tasas, es con lo que hay que sufragar el gasto corriente, que ha aumentado, y mantener los servicios”.

Sin embargo, los partidos de la oposición se mostraron en desacuerdo con la propuesta planteada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaca. Ciudadanos y Vox planteaban una baja de impuestos, ante el incremento de los precios y propusieron más bonificaciones. El portavoz de Más Jaca-Podemos-Equo recordaba que es el cuarto ejercicio económico que se congelan los impuestos y tasas municipales, “lo que supone que con los mismos ingresos de hace cuatro años el ayuntamiento tendrá que atender los gastos de 2023”. Javier Acín, de CHA, ponía de relieve que no se va a aplicar esa subida del IPC, por lo que hay una bajada “efectiva”.

Fran Aísa, del PAR, argumentó que “da la sensación que el ayuntamiento está en una situación de confort financiero, es poco ambicioso”, y recordó que donde ha gobernado el PAR “se han bajado los impuestos”. Y el Partido Popular fue bastante más crítico. Daniel ventura criticó que ha habido poco debate para la aprobación de las ordenanzas fiscales, así como pocas comisiones y que el año pasado “hubo un inmejorable ambiente”. La sesión plenaria “es de mero trámite, creo que no ha habido ganas”, y agradeció que el equipo de gobierno “nos pregunten nuestras propuestas, ha sido un detalle, aunque no hayan servido para nada”. La única tasa en la que se plantea una subida es en la Escuela de Verano, “y aunque sea razonable, pensamos que no es el momento”.

Olvido Moratinos respondió que “ha habido tres comisiones de Hacienda para presentar la propuesta del equipo de gobierno, recibir el resto de propuestas y dictaminar. Creemos que es el tiempo lógico”. Y aseguraba que se han aceptado propuestas de otros grupos, en concreto “del PP dos y de Ciudadanos no en su totalidad, pero se ha adaptado”.

Por otro lado, el pleno aprobaba una moción presentada por Ciudadanos para instar al Gobierno de España a realizar un plan director para la mejora de los servicios ferroviarios en Aragón, que sirva para vertebrar el territorio.